Arnaiz convenç

Des que va començar la temporada, Jose Arnaiz s’està exhibint gairebé partit rere partit amb el Barça B i està sent un dels grans protagonistes en la bona trajectòria dels de Gerard López a segona divisió A; una categoria que cada cop més sembla que se li està fent petita. Amb 4 gols, els mateixos que Carles Aleñá, en els 8 partits que ha disputat és el màxim golejador del filial i, a més, també ha repartit tres assistències, cosa que l’està convertint en un dels noms de moda al Miniestadi, on ja s’ha fet seu l’extrem esquerre i és un dels pocs jugadors fixos en les alineacions de Gerard López. Tot i això, no va ser fins aquest dimarts que es va donar a conèixer al gran públic, amb el seu debut amb el primer equip blaugrana, a la Nueva Condomina, en l’anada dels setzens de final de copa, que sempre acostuma a servir per donar oportunitats als jugadors de casa. La seva carta de presentació, però, va ser per emmarcar, ja que el jove extrem blaugrana, nascut fa 22 anys a Talavera de la Reina, es va estrenar fent un gol i completant una actuació més que convincent i esperançadora amb vista al que podria continuar oferint en un futur ben proper. “Millor, impossible; he començat molt bé la temporada i esperem que això continuï així. De moment, aquest partit sempre el recordaré, perquè debutar en un equip tan gran com el Barça és el que un somnia des de petit”, assegurava el mateix Arnaiz davant dels micròfons un cop acabat el partit, amb un somriure d’orella a orella, a part d’haver reconegut que va ser “una sorpresa” ser titular en la seva estrena.

L’alegria d’Arnaiz està més que justificada tenint en compte tot el que ha viscut des de l’estiu. Al juny va ser pare, va aterrar al club a finals d’agost, procedent del Valladolid, per 3,4 milions d’euros i ara ja és una de les promeses, de present, que tenen més números per fer algun dia el salt definitiu al primer equip. Tot plegat encara no fa ni dos mesos. L’encarregat de decidir-ho, Ernesto Valverde, també ho espera i no va dubtar, a més, a fer mil elogis al davanter de Castella-la Manxa, alhora que analitzava el seu paper en aquest primer partit de copa, resolt amb eficàcia: “És un jugador amb desimboltura, un contra un i xut. Sense espais estava patint més i estava més desubicat, però al segon temps, quan el rival s’ha obert, ha anat creixent i ha explotat les seves millors condicions. Quan agafa la pilota de cara, té la porteria al cap. És un jugador que penso que ens pot ajudar. Està al filial, però espero que aquest primer pas que ha fet ens ajudi en el futur, perquè no som dos equips, som un equip: el Barça.” En aquest sentit, i preguntat per la possibilitat d’aquest debut que ja és, de fet, una realitat, el seu tècnic al filial blaugrana, Gerard López, veia Arnaiz més que apte per fer aquest salt: “S’ho està guanyant. Per edat, hi ha aspectes a millorar i ell ho sap perfectament, i em demana constantment millorar, però s’ho està guanyant. Quan Ernesto ho vulgui i el necessiti, quan arribi el moment, crec que està preparat. Si ho gestiona de manera natural i positiva, no hi ha d’haver problema”. I per les paraules dels seus companys, com Aleñá, que també és un dels ferms candidats per acabar enamorant el Camp Nou, Arnaiz encara toca de peus a terra, ja que el definia com “un individu molt humil i treballador”, a més de manifestar el seu desig que “aporti moltes alegries al filial i al primer equip”. En la mateixa línia, el nou responsable de relacions institucionals i esportives del primer equip i que segueix mantenint les seves funcions en el futbol formatiu professional, Guillermo Amor, també va lloar les seves virtuts: “El seu debut ha estat d’arribar i moldre, no només pel gol sinó per les coses i els detalls que ha tingut, amb la velocitat que tots coneixem. És un jugador molt hàbil que decideix i defineix molt bé i ha fet un molt bon partit.” Per tot plegat, i en vista de les bones paraules cap al de Talavera de la Reina, no es pot descartar que sigui una opció a tenir molt en compte, i no només per a compromisos que permeten donar descans a la majoria de titulars. Si més no, mentre Dembélé no estigui recuperat.