Per fi. Ja tocava. Ahir a Butarque, Luis Suárez va posar fi a 478 minuts de sequera, perquè no marcava des del 14 d’octubre, quan un gol seu va permetre al Barça empatar contra l’Atlético de Madrid al Wanda Metropolitano. El davanter uruguaià necessitava tornar a veure porteria amb urgència, perquè en els últims partits se li havia detectat certa ansietat per una situació a la qual no està gaire acostumat. Massa partits i massa minuts sense poder celebrar un gol. En diverses entrevistes havia negat que aquesta sequera li provoqués angoixa, però sí que havia admès que hauria pogut fer més gols –fins ahir n’acumulava tres– tenint en compte les ocasions que havia tingut. La falta d’efectivitat, però, no va fer que abaixés els braços, i el seu clàssic esperit de lluita no el va abandonar mai. Tampoc Ernesto Valverde s’havia mostrat gaire preocupat per la falta de punteria de l’uruguaià i preferia destacar el seu esforç i el fet que, d’oportunitats, sí que n’havia disposat.

Durant aquesta última aturada, els metges de la selecció de l’Uruguai i els del Barça, amb el vistiplau de Luis Suárez, van decidir que es quedés a Barcelona per recuperar-se del tot de les molèsties que arrossega des de l’inici de temporada en genoll per culpa d’un quist. Un cop va descartar operar-se, va treballar de valent durant aquests últims quinze dies per posar-se a to. Doncs bé, aquest tractament conservador sembla que ha donat fruits, així com aquests dies de feina específica a la ciutat esportiva.

Perquè Luis Suárez va trencar la seva malastrugança contra el Leganés amb un doblet, un fet que no passava des de la temporada passada al camp de l’Espanyol. En els primers minuts li van anul·lar un gol per fora de joc previ de Jordi Alba, però en el minut 27 va saber aprofitar un mal refús del porter Cuéllar a un xut sorprenent de Paco Alcácer per obrir la llauna. No va tenir més ocasions en un primer temps en què el Barça va estar força espès en atac. Precisament amb el porter del Leganés va tenir un petit incident que li va costar una groga injusta. Cuéllar va fingir una agressió quan anava a servir de porteria i Suárez passava per allà al costat. Aquest gest va fer enfadar l’uruguaià, que quan va fer el seu segon gol no va dubtar a celebrar-lo efusivament mirant el porter del Leganés a la cara. En aquest segon gol va fer una rematada acrobàtica després de recollir un refús de Cuéllar a xut de Paco Alcácer, que s’havia desmarcat molt bé a l’esquena dels centrals. En el minut 74 i en el 87 va tornar a tenir el gol a tocar, però el porter del Leganés va estar més encertat.

Al final es va mostrar molt content per haver pogut trencar la seva mala ratxa, un fet molt important, perquè, com se sol dir, els davanters viuen del gol, i perquè l’equip va poder sumar una nova victòria que el manté ferm en el lideratge de la lliga. I amb la seva efectivitat recuperada, res fa presagiar que els bons resultats s’acabin.