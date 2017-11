Números de campionat

Només s’han disputat dotze jornades de lliga –encara ni un terç de tot el campionat–, però el Barça camina amb pas ferm per assolir el campionat i recuperar així el ceptre perdut la temporada passada, en què després de dos anys seguits de domini blaugrana, van ser els blancs els que es van endur el títol. Amb només dos punts cedits, al Wanda Metropolitano, el conjunt de Valverde cada cop és més líder. Dissabte no va fallar a Leganés i hores després veia com el Madrid i l’Atlético empataven i la diferència amb tots dos, de vuit punts abans de començar la jornada, s’ampliava fins a deu. Qui ho havia de dir fa tres mesos, quan el Madrid va passar per sobre del Barça en la supercopa d’Espanya.

El cas és que el Barça, tot i no brillar, està fent els deures setmana rere setmana i ha assolit una regularitat que és la que acostuma a donar la lliga. En les grans lligues europees, de fet, només hi ha dos equips, el Manchester City i el PSG, que presenten uns números molt similars. Molt diferent del paper que estan protagonitzant tant blancs com colchoneros, que s’han anat deixant punts, i en alguns casos, en camps i contra rivals teòricament assequibles. El que no cedeix terreny, però, és el sorprenent València, que ahir va tornar a guanyar, a Cornellà-el Prat, on va encadenar la vuitena victòria, i es manté a només quatre punts dels blaugrana. Precisament, aquesta propera jornada el Barça afrontarà tota una prova de foc, ja que li tocarà visitar Mestalla, on el conjunt valencianista, l’altre únic invicte de primera divisió, només ha cedit dos punts des que ha començat el curs, contra l’Atlético. Valverde, a més, només tindrà dos centrals disponibles, Umtiti i Vermaelen, per afrontar aquest examen, que si l’equip és capaç de tornar a tirar endavant, representarà tot un altre cop d’autoritat en la lliga, que no seria definitiu, però sí molt contundent.

Abans de la cita de diumenge a Mestalla, però, el Barça haurà d’afrontar dimecres un altre desplaçament molt complicat, al camp de la Juventus, que ahir va perdre a Gènova contra la Sampdoria i s’allunya a quatre punts del líder, el Nàpols. L’objectiu, tot i que encara faltarà una jornada, al Camp Nou contra l’Sporting de Portugal, serà deixar enllestida la classificació per als vuitens de final de la Champions, i com a primer de grup. Amb un empat serà suficient. Una setmana, doncs, per refermar el gran inici tant en lliga com en Champions.