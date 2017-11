A tocar del 90% de xuts aturats

4

gols

encaixats en 12 jornades

A banda de Luis Suárez –bigolejador dissabte a Butarque–, Marc-André ter Stegen va ser l’altre jugador blaugrana que més elogis va acumular per la incidència que van tenir les seves intervencions durant el partit. Fins a tres aturades de mèrit va acumular el porter blaugrana. Primer en un xut de Szymanowski (34’), estirant-se cap al pal esquerre de la porteria per refusar la pilota. Més endavant (51’), frustrant amb els peus una ocasió de Beauvue i, finalment, arrodonint l’actuació en superar un un contra un amb Amrabat (61’) gràcies al seu encert a l’hora de reduir espais al davanter i refusar el xut amb el cos. Tot plegat, per evitar ensurts i acabar consolidant la victòria blaugrana per 0-3.

L’actuació de Ter Stegen tampoc va passar desapercebuda per a Ernesto Valverde, que en la roda de premsa posterior a la visita a Leganés va destacar que el porter alemany és “una assegurança” per a l’equip. “Ens dona molta confiança”, va afegir el tècnic blaugrana, conscient de la importància que té per a l’equip “ser determinant a les dues àrees”. I en aquest sentit, Ter Stegen ho està sent clarament a la seva.

Amb 25 anys, l’alemany es troba en un moment de forma esplèndid que s’ha vist reflectit en les estadístiques que acredita des que ha arrencat la temporada. Una de les dades més significatives la reflectia ahir el web oficial del club blaugrana: l’encert de Ter Stegen pel que fa a xuts que ha aturat en aquesta lliga supera el 89%. Un altre registre que s’afegeix és que ha aturat dinou dels últims vint xuts a porteria rebuts en les últimes quatre jornades.

Amb aquest nivell d’encert no és estrany, doncs, que el porter alemany s’hagi erigit amb les seves actuacions en un dels protagonistes de l’inici de la gran temporada del Barça. Aduriz (Athletic), Griezmann (Atlético), Sobrino (Alavés), Sergi Enrich (Eibar)... La llista de davanters il·lustres que s’han encarat amb ell i no han estat capaços de superar-lo creix cada setmana. Una capacitat per desactivar ocasions claríssimes de gol que ha estat cabdal perquè el Barça hagi deixat la porteria a zero en vuit de les dotze jornades que s’han disputat fins ara de lliga (un 66,6%). De fet, en tot el campionat Ter Stegen tot just ha rebut quatre gols, la qual cosa suposa el millor balanç defensiu històric del club en aquests moments del campionat. Solidesa en majúscules que també ha estat clau en el lideratge dels de Valverde, amb un balanç d’onze victòries i un empat.

Si s’amplia el focus també en la Champions i en la supercopa, el porter blaugrana ja acumula divuit partits oficials des que va arrencar el curs –només ha descansat en l’anada dels setzens de la copa–, dels quals ha mantingut la porteria intacta en onze (un 61,1%).

Cap al Zamora