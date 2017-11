El Barça en té prou amb un punt per ser primer de grup

Els jugadors del Barça van tornar ahir a la feina amb un somriure a la cara després d’haver gaudit d’un dia de festa després de la victòria al camp del Leganés. Tenien motius més que suficients per fer-ho, perquè, amb l’empat entre el Real Madrid i l’Atlético al Wanda Metropolitano, la distància en la lliga respecte als dos conjunts de la capital ja és de deu punts. També perquè la situació en la Champions és molt favorable. Amb un punt en tindrien prou demà contra la Juventus per assegurar-se la primera plaça del grup D, que ara mateix lideren amb 10 punts, tres més que els italians; sis més que l’Sporting Club de Portugal, que n’acumula 4, i nou més que l’Olympiacòs, que només en té 1, precisament el que va aconseguir al seu camp contra el Barça.

Amb el triomf aconseguit en el debut europeu contra la Juventus per 3 a0, fins i tot perdent per menys de tres gols en tindrien prou per mantenir el lideratge, i l’objectiu de la primera plaça passaria a decidir-se en l’última jornada, en la visita de l’Sporting al Camp Nou, perquè si els blaugrana empatessin i la Juventus guanyés a Grècia, els italians passarien com a primers. El repte del Barça, però, és segellar la classificació per als vuitens i el primer lloc en el partit de demà i convertir l’últim partit de la lligueta en un pur tràmit en què només calgui guanyar perquè toca fer-ho sempre que juga el Barça i pels diners que rebria el club. El Barça vol ser primer de grup perquè en el sorteig dels vuitens no només jugaria el partit de tornada a casa, sinó també perquè, en principi, esquivaria els millors equips dels altres grups.

El Barça s’enfrontarà amb la Juventus en un bon moment pel que fa a resultats, amb Ter Stegen mostrant-se imbatible a la porteria, amb Luis Suárez havent recuperat l’efectivitat golejadora en l’últim partit contra el Leganés –va fer un doblet– i amb Leo Messi amb ganes de trencar una petita malastrugança que el persegueix a Europa. Fa un any que no veu porteria en la Champions lluny del Camp Nou. L’últim cop que va marcar a fora va ser contra el Celtic de Glasgow al Celtic Park, quan va fer un gol en cada meitat en el triomf blaugrana per 0 a 2. Des d’aquell dia, el Barça ha jugat quatre partits més fora de casa i l’argentí no ha aconseguit marcar en cap. Els italians, per la seva banda, no es troben en el seu millor moment després d’allunyar-se encara més del lideratge en la lliga després de perdre contra la Sampdoria en la jornada passada de lliga. Els d’Allegri no són tan sòlids com abans en defensa, són més irregulars i ja estan a quatre punts del Nàpols.

L’expedició del FC Barcelona marxarà avui cap a Torí. Ernesto Valverde va convocar un total de 19 jugadors: Ter Stegen, Cillessen, Adrià Ortolá, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Paulinho, Deulofeu, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Aleix Vidal, Umtiti i Vermaelen, que podria tenir alguns minuts de cara al duel de Mestalla. En van quedar fora els lesionats Dembélé, Rafinha, Arda Turan, Sergi Roberto, André Gomes i Mascherano. En l’entrenament també hi van participar alguns jugadors del filial; Adrià Ortolá, Cuenca, Fali, Vitinho, Moisés i Marc Cardona. Només el porter, però, va entrar en la convocatòria per viatjar a Itàlia.