Convertits en futbolistes i directius del Barça per un dia

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Infància, un grup d’infants es va entrenar amb l’equip i va prendre el control institucional del FC Barcelona durant una estona del dia d’ahir. Dins del marc de les accions socials del club i de la seva fundació, els blaugrana van voler donar suport a la campanya #KidsTakeOver –‘els infants se’n fan càrrec’– impulsada per UNICEF amb l’objectiu que els infants fossin els protagonistes per fer sentir la seva veu i la de la resta de nens que viuen en situacions de pobresa, els que no poden acudir a l’escola o els que són víctimes de la violència.

Valverde i els seus jugadors van rebre l’especial visita dels alumnes de cinquè de primària de l’escola Nou Patufet del barri de Gràcia de Barcelona, amb els quals van compartir impressions i jocs amb la pilota. Els infants van tenir l’oportunitat de saludar i parlar durant una estona amb els seus ídols, que els van transmetre missatges d’esperança. “El meu somni és que tots els nens i nenes del món tinguin el dret a viure en condicions de benestar i de seguretat, i se’ls garanteixi la sanitat i l’educació”, va desitjar Messi. La mateixa línia va seguir Rakitic, que va expressar el seu desig que tots els infants “puguin anar a l’escola i visquin en entorns segurs”. Mentre que Semedo va demanar que “tots els nens i nenes del món tinguin les mateixes oportunitats”.

Les oficines del club també van ser ocupades pels infants. Els alumnes de cinquè de primària de l’escola Brasil de Barcelona van actuar com a directius del Barça en una junta especial encapçalada pel president, Josep Maria Bartomeu, i el vicepresident Jordi Cardoner en què es van debatre temes com el joc net, la visibilitat del futbol femení i la inclusió en l’esport dels infants amb discapacitats. “Ha estat una experiència nova i hem après moltíssimes coses en aquesta junta. Al Barça estem molt sensibilitzats amb els problemes dels nens i les nenes del món que no tenen assegurats els seus drets bàsics”, va assenyalar el president de l’entitat blaugrana. Després de la trobada amb Bartomeu i Cardoner, els infants van tenir l’oportunitat de realitzar per un dia la tasca de periodista a Barça TV.

La campanya #KidsTakeOver, promoguda per UNICEF, es va desenvolupar durant tot el dia d’ahir amb l’objectiu que els infants ocupessin funcions d’alta responsabilitat en la societat. A més del Barça, també hi van participar esportistes de renom com Pau Gasol, David Villa i José Manuel Calderón, a més dels actors Hugh Jackman i Debora-lee Furness.