Premi a l’heroi del 6-1

8 de març del 2017. Fa poc més de vuit mesos, Sergi Roberto es convertia en l’heroi d’una nit històrica, una de les més grans que s’han viscut mai al Camp Nou. Ell va ser l’autor del gol que va permetre al Barça culminar la remuntada impossible contra el PSG amb aquella rematada amb la cama dreta però també amb tota l’ànima, en el minut 95, que significava l’inoblidable 6-1 que capgirava el 4-0 de tres setmanes enrere al Parc dels Prínceps.

Lluny de ser flor d’un dia, amb aquell gol, el migcampista reusenc no feia altra cosa que refermar encara més el seu rol dins l’equip, cada cop més important, com s’està veient també en aquesta arrencada de curs, tot i estar ara lesionat. Per tot plegat, el premi que va rebre ahir Sergi Roberto, com a millor futbolista català de la temporada passada, en la sisena edició de la Gala de les Estrelles del Futbol Català, celebrada a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm i organitzada per la Federació Catalana de Futbol (FCF), no és casualitat. Així ho demostren també els resultats de les votacions, fetes pels clubs, els futbolistes federats i un jurat especialitzat. Amb un 36% dels vots, Sergi Roberto, als 25 anys, agafa així el relleu de Gerard Piqué (13% dels vots), segon classificat enguany i guanyador d’aquest guardó en les últimes dues edicions, i inscriu el seu nom en el palmarès del premi, al costat d’altres estrelles com ara Xavi Hernández, Sergio Busquets i Sergio García. Ho fa, a més, cinc anys després d’haver estat ja guardonat en la Gala de les Estrelles, però llavors, com a millor promesa del futbol català.

Una trajectòria ascendent però que no ha estat gens fàcil, com el mateix Sergi Roberto reconeixia ahir: “El Barça és el millor club del món, fa més de deu anys que soc aquí i sempre vaig treballar per arribar al primer equip, tot i que no va ser fàcil. Ara estic molt content d’estar ja consolidat.” Cosa que l’ha permès viure nits com aquella contra el PSG. Recordant-la, el reusenc no amaga que encara s’emociona quan rememora el seu gol, que ha vist “repetit més de mil cops” i que continua tenint ben fresc: “Va ser un moment molt especial i mai se m’oblidarà. Ni a mi ni a tots els culers, que pel carrer, de fet, encara m’ho recorden.”

Ja tornant al present, i al futur, Sergi Roberto va assegurar que la recuperació de la lesió que té “està anant més ràpid del que s’esperava”. En la línia, pel que va comentar, de les negociacions per la seva renovació: “Sempre he estat culer i espero estar tota la meva vida vinculat al Barça. No s’ha de patir.” Paraules que va confirmar el president, Josep Maria Bartomeu, present també en l’entrega del premi, i que va deixar clar que no té “cap dubte que Sergi Roberto continuarà al Barça”.