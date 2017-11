“La Juve sempre arrenca molt forta; haurem d’estar atents”

Ernesto Valverde és dels pocs membres del primer equip del FC Barcelona que la temporada passada no va estar present en la dura desfeta dels blaugrana contra la Juventus. Tot i així, el Txingurri va admetre ahir que ha vist el partit un munt de vegades, conscient que en aquells noranta minuts hi ha bona part de les claus del que haurà de fer aquest vespre el Barça per superar els biaconeri. “Estic ja avorrit del vídeo. El vaig veure quan vaig signar pel Barça, durant la gira, abans del partit al Camp Nou i aquests darrers dies. Sabem que ells són molt fiables a casa i que sempre arrenquen molt forts. Haurem d’estar atents”, va afirmar Valverde, que considera que la desfeta dels torinesos en la darrera jornada, contra la Sampdoria (3-2), encara els fa més perillosos. “Quan un equip d’aquest nivell perd un partit, el que vol és rescabalar-se al més aviat possible, i el primer rival que tenen som nosaltres. Esperem la millor Juventus, un equip fort, sòlid i amb moltíssima qualitat al davant, cosa que li permet generar moltes ocasions de gol. Serà un partit complicat, però estem preparats i l’afrontem amb ganes.” El Txingurri, a més, va negar que hagi preparat cap tipus d’atenció especial per a Paulo Dybala, que la temporada passada va fer anar de corcoll els blaugrana, ja que considera que el potencial dels italians és col·lectiu. “És un jugador important, amb màgia, però Pjanic té organització, Higuaín definició... No és una qüestió d’un jugador. Haurem d’estar atents a tot el bloc.”

Un dels temes recurrents en les darreres rodes de premsa de Valverde és la falta de brillantor en el joc de l’equip, unes carències estilístiques que xoquen amb els excel·lents resultats assolits. Malgrat el debat, del qual mai defuig, el Txingurri va reiterar ahir que l’equip encara està en fase de creixement, i que la clau és ser capaç d’obtenir victòries en els dies en què regna l’espessor. “Tinc clar que si jugues bé tens més oportunitats de guanyar, i el nostre objectiu és obtenir bons resultats a través del joc, de generar moltes ocasions i evitar que el rival les tingui. Ara bé, també és molt important que siguem capaços de tirar endavant els partits en aquells dies en què no estàs tan fi. Llavors has de ser sòlid i aprofitar les ocasions.”

Confiança en Vermaelen