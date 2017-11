“El futbol sempre et dona l’oportunitat de rescabalar-te.” Així de contundent es va mostrar ahir Rakitic en ser preguntat per la dura derrota soferta pel Barça el curs passat a Torí (3-0), una desfeta que va deixar els blaugrana sense poder disputar les semifinals. “Hem d’aprendre d’aquell partit, mirar d’aconseguir el control, marcar el ritme i ser pacients”, va afirmar el croat, que en cap cas pensa que aquesta Juventus sigui inferior a la de la temporada passada, malgrat que els bianconeri hagin encetat el curs de manera irregular. “Ens enfrontem amb un dels millors equips d’Europa. Haurem d’estar en el nostre millor nivell per tancar la classificació per als vuitens. El pas ens donaria tranquil·litat i confiança.”

Preguntat sobre el joc de l’equip, que enguany no està sent tan brillant com en cursos anteriors, Rakitic va admetre que sempre es pot millorar, però va recordar els excel·lents números que ha signat el Barça en aquest inici: “Volem jugar cada dia millor, però si em dones a escollir prefereixo no brillar mai i guanyar tots el partits.” El croat, que va tenir paraules d’admiració per Buffon, també es va referir a la renovació de Messi, a qui no s’imagina lluny del Camp Nou. “No he parlat amb ell d’aquest tema, però Leo sap l’estima que li té l’afició, la directiva i el vestidor. Ell és conscient que és una part de l’escut.”