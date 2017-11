Més que un franctirador

“El meu mestre per llançar les faltes va ser Juninho Pernambucano. Vaig treballar amb ell quan estava a l’Olympique de Lió.” I, pel que s’ha vist, Miralem Pjanic, que és qui ho diu, va aprendre a la perfecció les ensenyances del brasiler, ja que s’ha convertit en un dels grans especialistes a pilota aturada de l’actualitat. Ho va demostrar primer a Metz i a Lió, després durant cinc anys a Roma i, des de fa dues temporades, a la Juventus. Les xifres no enganyen: des que va arribar a Itàlia suma més d’una quinzena de gols de falta. Precisament així, el migcampista bosnià de 27 anys, va marcar en la tercera jornada d’aquesta fase de grups contra l’Sporting de Portugal, que estava assaltant el Juventus Stadium, i va ser clau per culminar una remuntada que permetia als d’Allegri continuar aspirant a la primera plaça.

Més enllà de ser un autèntic perill per al rival sempre que hi ha una falta a la frontal, Pjanic s’ha confirmat també com un dels millors migcampistes creadors, i complets, del món. Fitxat fa dos estius per 38 milions d’euros, el que costava la seva clàusula de rescissió, i per cinc temporades –va ser un dels noms que va sonar més fort per reforçar el Barça, però finalment la Juve va anar per feina i al Camp Nou va aterrar André Gomes–, gran part del joc del conjunt torinès passa per les botes de Pjanic, que en la seva presentació com a nou jugador bianconero, ja va demostrar el seu bon gust pel futbol, quan va explicar perquè havia escollit el dorsal 5: “Zidane el va portar en la seva carrera i estic orgullós perquè és el meu ídol.” També ahir, en la roda de premsa prèvia, el bosnià va parlar d’altres grans jugadors en qui intenta emmirallar-se, alguns rivals avui, com Busquets i Iniesta, a més de Xavi. “Són exemples que un pren en consideració i per aprendre coses”, va comentar d’ells el bosnià.

A la Roma, per la qual va fitxar el mateix estiu que Luis Enrique va ocupar-ne la banqueta, Pjanic ja havia demostrat ser un dels jugadors més decisius del campionat italià, amb joc, i amb gols –12 en la seva última temporada amb els giallorossi– i a Torí, rodejat de grans jugadors, no ha afluixat el rendiment. El curs passat va marcar 8 dianes i aquest ja n’ha fet 3, a més d’haver repartit 5 passades de gol, sent un dels màxims assistents de la Serie A. En la visita blaugrana el curs passat a la capital piamontesa, ja va demostrar que té un guant al peu dret, posant la pilota al cap de Chiellini en un servei de córner perquè l’italià fes el 3-0 definitiu. El Barça està avisat.