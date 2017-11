L’11 d’abril passat, el Barça va sortir ben escaldat del Juventus Stadium (3-0) en l’anada dels quarts de final de la Champions. En només 90 minuts, l’eufòria de la remuntada contra el PSG es va convertir en desesperació, en destapar-se de nou totes les vergonyes d’un equip cridat a dominar el món. Per això, quan la sort de les boles estrellades va tornar a emparellar un Barça aparentment delmat de forces amb la Juve d’Allegri, van sorgir algunes esgarrifances, i més en veure que el duel de Torí quedava situat en el tram final de la fase de grups, el que el podria convertir en una autèntica final en la lluita per la primera posició. Tres mesos després, però, la situació s’ha capgirat completament, fins al punt que el Barça es presenta al Juventus Stadium amb un peu i mig als vuitens de final i, el que és més rellevant, amb la calculadora dient-li que amb un punt en té més que suficient per assegurar-se el primer lloc. De fet, els blaugrana fins i tot es podrien permetre el luxe de perdre –sempre que no fos per més de 3-0– i, tot i així, guanyarien el grup superant l’Sporting de Portugal en la darrera jornada. És per això que aquesta nit, més que el resultat o els punts, el que entra en joc és el caixet del mateix Barça, que sense cap necessitat imperiosa de vèncer es podrà posar a prova en un dels estadis més complicats d’Europa, una oportunitat excel·lent per comprovar si a l’equip estan arrelant les bases per ser fiable quan a la primavera s’acumulin els partits a caixa o faixa. De fet, la prova de nivell té el valor afegit del proper partit que haurà d’afrontar el Barça, a Mestalla, contra el sorprenent València de Marcelino, fet que converteix la setmana en un calc del que els de Valverde es trobaran en el tram final de la temporada.

Per tot plegat, tot indica que el Txingurri no farà aquesta nit gaires proves, conscient que el grau de vitamines de grandesa que es poden obtenir són més importants que donar descans a les peces vitals, ja que un resultat negatiu afegiria dubtes a un projecte que setmana rere setmana va sumant punts positius. És per això que el més probable és que Valverde presenti un onze molt semblant al de Leganés, amb els únics dubtes de quina serà la parella d’interiors i de quin serà l’acompanyant de Messi i de Luis Suárez a la davantera. Pel que fa al mig del camp, i amb Busquets com a inamovible, Paulinho podria entrar per Iniesta per aportar múscul, o també per Rakitic, l’únic jugador que durant l’aturada de seleccions va disputar duels oficials. Pel que fa a l’atac, el tècnic podria donar entrada a Suárez en el lloc d’Alcácer, per nodrir el mig del camp, tot i que el davanter està jugant molt bé i podria veure premiat el seu rendiment amb una altra titularitat.

Un rival descentrat