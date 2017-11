El comitè desestima el recurs per Piqué

Gerard Piqué no podrà jugar diumenge contra el València a Mestalla per acumulació d’amonestacions després que la Federació Espanyola de Futbol hagi desestima el recurs presentat pel Barça en relació a la targeta groga que el defensa va veure en el darrer partit de lliga contra el Leganés. L’arbitre, Alberto Undiano Mallenco, va amonestar Piqué al minut 28 “per agafar un adversari que estava en possessió de la pilota”, segons va indicar en l’acta del partit.

Pel que fa al tècnic valencianista, Marcelino García Toral, el comitè l’ha sancionat amb dos partits a causa de l’expulsió que va rebre durant l’Espanyol-València de la passada jornada per “protestar de forma ostensible decisions amb el braços en alt en reiterades ocasiones”, segons va redactar l’àrbitre Alejandro Hernández Hernández en l’acta. Per tant, Marcelino també es perdrà la cita contra el Barça si no prospera el recurs que el València ha presentat al Comitè d’Apel·lació.

Pel que fa a Luis Suárez, el Comitè de Competició sí que ha acceptat el recurs en relació a la targeta groga que l’uruguaià va rebre durant el Leganès-Barça, (53’). Per tant, l’amonestació queda sense efecte i en continua acumulant dues en el cicle de targetes.