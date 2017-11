Es confirma la sanció de Gerard Piqué per a Mestalla

Ernesto Valverde haurà de retocar l’eix de la defensa blaugrana de cara al duel de diumenge a Mestalla després que el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol desestimés ahir el recurs presentat pel Barça en relació amb la targeta groga que el defensa blaugrana va veure en el darrer partit de lliga contra el Leganés “per agafar un adversari que estava en possessió de la pilota”, segons va redactar en l’acta el col·legiat Alberto Undiano Mallenco. Una resolució previsible i que el club blaugrana ha optat per no traslladar al comitè d’apel·lació. D’aquesta manera, Samuel Umtiti i Thomas Vermaelen apareixen com els únics centrals de la plantilla disponibles per al duel contra el València –segon classificat de la lliga–, ja que Javier Mascherano està lesionat. L’ostracisme del jugador belga, però, dona marge que es plantegin altres alternatives, com ara variar la posició de jugadors com Lucas Digne i Sergio Busquets. Valverde també podria obrir la convocatòria a centrals procedents del filial com David Costas.

Pel que fa al tècnic valencianista, Marcelino García Toral, el comitè l’ha sancionat amb dos partits perquè va ser expulsat en l’Espanyol-València de la jornada passada per “protestar de manera ostensible decisions amb el braços en alt en reiterades ocasions”, segons va redactar l’àrbitre, Alejandro Hernández Hernández, en l’acta. Per tant, Marcelino també es perdrà la cita contra el Barça, tot i que en aquest cas el València sí que ha decidit presentar un recurs al comitè d’apel·lació.

Pel que fa a Luis Suárez, el comitè de competició sí que ha acceptat el recurs en relació amb la targeta groga que el davanter uruguaià va rebre en el Leganès-Barça, (53’). Per tant, l’amonestació queda sense efecte i en continua acumulant dues en el cicle de targetes.

A l’hora d’argumentar les raons per acceptar el recurs presentat per la targeta de Suárez, el comitè aprecia que “en les imatges aportades no s’aprecia l’acció descrita en l’acta arbitral –«impedir que el porter adversari llancés la pilota quan la tenia controlada amb les mans»–, sinó que és el porter de l’equip adversari qui contacta amb el jugador amonestat, intenta apartar-lo, i es tapa la cara amb les mans sense motiu aparent”.