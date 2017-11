El Barça, amb Messi de suplent, aconsegueix el doble objectiu

El Barça ha aconseguit el doble objectiu que s’havia fixat en la seva visita al camp de la Juventus. El conjunt entrenat per Valverde s’ha assegurat la classificació pels vuitens de final i ho ha fet com a primer del seu grup. Els blaugrana necessitaven un punt i l’han aconseguit gràcies a un partit molt seriós a Torí.

Valverde ha sorprès amb l’alineació i no ha fet jugar Messi d’inici per decisió tècnica perquè l’argentí s’ha quedat a la banqueta. Els laterals han estat per Semedo i Alba mentre que la parella de centrals ha estat formada per Piqué i Umtiti. Al mig del camp, Busq uets ha estat flanquejat per Iniesta i Rakitic i el lloc de Messi ha estat per Paulinho. Deulofeu ha jugat obert a la dreta i Luis Suárez sol en punta.

En el minut 2, la Juventus ha estat a punt de marcar però Ter Stegen ha estat segur al aturar el xut de Douglas Costa des de dins de l’àrea. Els blaugrana, molt sòlids i concentrats en defensa, han patit per generar ocasions de gol amb un joc massa pla. Un parell de xuts llunyans de Paulinho i una falta llençada per Rakitic que ha ha topat amb el pal han estat les millors ocasions del primer temps. Els italians també han tingut problemes per generar perill en l’atac estàtic i només Dybala ha intentat sacsejar el partit.

En el segon temps, el Barça ha sortit molt concentrat i dominant el joc. Luis Suárez ho ha intentat de falta poc abans que Valverde fes entrar Messi en el lloc de Deulofeu.L’argentí ha intentat batre Buffon amb un xut de falta minuts abans que Digne desaprofités una gran ocasió quan ha volgut assistir Luis Suárez en comptes de xutar a porteria quan estava tot sol. Valverde ha fet un nou canvi i ha tret del camp a Iniesta pensant en el partit de diumenge a València. En el seu lloc ha entrat Alba.

La Juventus, malgrat que necessitava la victòria més que el Barça, amb prou feines ha inquietat la porteria defensada per Ter Stegen malgrat que en el temps de descompte un gran xut ajustat de Dybala a punt ha estat de ser gol. L’aturada del porter alemany del Barça ha estat espectacular. Poc després, l’àrbitre ha xiulat el final del partit.