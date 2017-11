L’Sporting no es rendeix

L’Sporting de Portugal necessitava guanyar per seguir amb vida en l’última jornada i els de Jorge Jesús no van fallar. Els portuguesos van vèncer amb facilitat un tímid Olympiacòs al José Alvalade amb una diana de Bruno César i un doblet de Bas Dost que els fan somiar en la classificació als vuitens de final. En una primera meitat fosca dels dos equips, l’Sporting es va avançar en el minut 40 amb un gol del golejador holandès després d’una gran acció de Gelson Martins per banda dreta. Tres minuts després va arribar el cop final per als grecs. Una ingènua pèrdua en la sortida de pilota de Koutris a la frontal de l’àrea va significar el segon gol dels portuguesos, que va néixer de les botes de Bruno César.

Abans del descans, l’Sporting va sentenciar el matx. Lemonis va sacsejar l’equip amb tres substitucions poc després del pas per vestidors, però el guió del partit va seguir el mateix camí. Dost va marcar el tercer per als locals després d’una passada de Bruno Fernandes (66’). Ja en els minuts finals Odjidja-Ofoe va anotar la diana de l’orgull dels grecs, que no va evitar la desfeta.

L’empat que el Barça va arrencar contra la Juve permet als portuguesos arribar a l’última jornada amb possibilitats d’accedir als vuitens de final si els italians fallen a l’estadi de l’Olympiacòs. Els de Valverde, ja classificats, podrien ser els jutges.