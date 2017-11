Una suplència divina

Faltava poc més d’una hora perquè comencés el partit al Juventus Stadium, quan va saltar la notícia: Leo Messi, suplent. Sorpresa de les grans, i especulacions de tot tipus, perquè l’argentí no acostuma a asseure’s a la banqueta d’inici –ni deu vegades en els últims cinc anys–, i menys encara en un duel de la magnitud del d’ahir, contra un dels altres gegants del futbol mundial i en un camp on la temporada passada, i massa aviat, en l’anada dels quarts de final, el Barça va dir gairebé adeu a la Champions, quan encara faltava la tornada, amb aquell 3-0 per oblidar.

El crac blaugrana havia disputat tots els partits d’aquest curs, excepte el de copa a Múrcia, on no va ni viatjar, i feia més d’un any que no començava un partit a la banqueta. Va ser el 15 d’octubre del 2016, contra el Deportivo al Camp Nou, quan va reaparèixer després de tres partits de baixa per una lesió muscular que s’havia fet unes setmanes abans a l’estadi blaugrana, contra l’Atlético de Madrid. Des d’aquell dia, en què va saltar al camp en el minut 55 i va fer el definitiu 4-0 només tres minuts després, Messi encadenava ni més ni menys que 60 partits sent titular. Per trobar, a més, l’últim partit en què va ser suplent en la màxima competició continental, cal remuntar-se encara més en el temps, fins fa més de quatre anys, l’1 de maig del 2013, en la tornada de semifinals contra el Bayern de Munic, quan no va jugar ni un minut, en un partit en què el Barça va tornar a sucumbir contra els bavaresos.

Per tot plegat, no veure Messi en l’onze d’ahir a Torí va fer saltar totes les alarmes i va desconcertar gairebé tothom. “Són decisions tècniques, suposo que està tot parlat amb Ernesto. No hi ha cap problema”, va assegurar poc abans de l’inici del duel Guillermo Amor, responsable de les relaciones institucionals i esportives del club, intentant tranquil·litzar d’aquesta manera tota la parròquia culer. Alguns van recordar que dissabte a Butarque, el 10 blaugrana va fer algun gest, tocant-se la cama, cosa que va donar peu a pensar que potser la seva suplència es devia a algun tipus de molèstia, tot i no existir cap lesió. En tot cas, l’actitud amb què es va veure Messi a la banqueta ja un cop va començar el partit, somrient i relaxat, va treure importància a la situació. Molts encara van respirar més tranquils quan, immediatament després del descans, l’argentí va saltar a la banda a escalfar-se, per pocs minuts després, faltant encara més de mitja hora per al final, entrar al terreny de joc substituint Deulofeu. Idolatrat arreu del món, Messi va comprovar-ho també a la capital piemontesa, en ser aplaudit per bona part de l’afició local, i els desplaçats per part blaugrana.

Un llançament de falta desviat per la barrera a córner va ser l’acció de més perill que va protagonitzar l’argentí, que va entrar poc en joc, tot i tenir temps també per crear, amb una passada de les seves, una altra ocasió claríssima, en què Digne, sol davant de Buffon, va preferir buscar erròniament Luis Suárez. Amb Messi a mig gas, els de Valverde van fer la feina, i ja acabat el duel, precisament s’esperaven amb impaciència les paraules del Txingurri referents a la decisió de deixar-lo a la banqueta. Va ser quan es van saber més detalls del perquè: “Està bé, però acumula molts minuts, i té les seves càrregues i sobrecàrregues. Ell sent una gran responsabilitat amb el club. El com li dic que descansi i que serà suplent, m’ho guardo per a les meves memòries.” Diumenge a Mestalla, doncs, amb encara més forces.