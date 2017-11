Carpeta arxivada

El Barça va segellar ahir la primera posició del seu grup de la lliga de campions, la qual cosa li garanteix jugar la tornada dels vuitens a casa, i contra un segon, en sumar contra la Juventus el punt que li faltava en un partit marcat pel pragmatisme dels de Valverde, que de nou van demostrar una solidesa extraordinària al darrere, deixant gairebé a zero el caseller d’ocasions dels bianconeri. Tot i així, com ja va succeir contra l’Olympiacòs, el Barça va tornar a evidenciar una falta de capacitat per generar perill, tant en estàtic com en les transicions, fet que es va traduir en el 0-0 que va reflectir el marcador al final d’uns noranta minuts força ensopits, d’aquells que agraden molt més als entrenadors que no pas als aficionats.

Amb Mascherano lesionat i Piqué sancionat per a Mestalla, semblava que l’única incògnita de l’alineació de Valverde era comprovar si l’entrenador donaria o no minuts a Vermaelen de cara a l’enfrontament de València, tot i que tot feia presagiar que el Txingurri mantindria la parella Piqué-Umtiti, després d’assegurar en la roda de premsa prèvia que per a ell el partit més important sempre és el primer que apareix en el calendari. I Valverde va complir, però només a l’hora de configurar l’eix defensiu, ja que a canvi va deixar a la banqueta Leo Messi, que no era suplent des del 15 d’octubre de l’any passat, contra el Deportivo de la Corunya, i perquè acabava de rebre l’alta mèdica d’una lesió muscular. Valverde, a més, també va deixar fora de l’onze Alba i Alcácer, pels quals van jugar Digne i Deulofeu, mentre que per substituir Messi va apostar per Paulinho, per enfortir encara més el mig del camp. Allegri, en canvi, va introduir poques variacions, a banda de l’obligada entrada de Benatia al lloc de Chiellini, baixa d’última hora per unes molèsties.

Tant Rakitic com Valverde havien incidit en la roda de premsa prèvia que el Barça havia d’aprendre dels errors comesos en el duel de la temporada passada, en què el conjunt bianconero va resoldre l’eliminatòria gràcies a un inici de partit elèctric. De fet, els d’Allegri ho van intentar repetir ahir de nou, en un fort xut de Douglas Costa que Ter Stegen, ben col·locat, va aturar (2’). L’ocasió dels italians, però, va ser només un miratge, ja que a partir d’aquell moment el Barça, ben plantat al terreny de joc, va adormir el partit amb llargues possessions, un futbol control dut a l’extrem, ja que només Paulinho, amb un parell de xuts llunyans, va mirar la porteria de Buffon. L’única ocasió amb cara i ulls del Barça en tota la primera part, de fet, es va produir en una jugada aïllada i a pilota aturada, una falta des del vèrtex de l’àrea penjada per Rakitic que es va estavellar al pal sense que ningú toqués l’esfèrica (22’). I el bagatge productiu de la Juventus, incapaç de trencar la monotonia que va plantejar el Barça, tampoc va ser res de l’altre món, i el perill sempre va arribar de la mateixa manera, amb arrencades elèctriques i individuals. Les dues més clares, de Cuadrado i de Dybala, però els dos xuts posteriors van sortir per damunt de la porteria de Ter Stegen.

Messi entra en escena