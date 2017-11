“Quasi preferíem jugar al Camp Nou que a Mestalla”

Sense cap mena de dubte, Ter Stegen ja és un dels dos o tres millors porters del món. I encara pot progressar molt més

Santiago Cañizares (18-12-1969, Puertollano) és un dels grans noms d’aquell València que va arribar dos anys seguits a la final de la Champions i va guanyar dues lligues (2002 i 2004). Retirat fa quasi una dècada, però encara al dia de l’actualitat com mostra a Movistar Plus, repassa per a L’Esportiu alguns dels seus records quan s’enfrontava amb el Barça i també com veu el duel d’aquest diumenge a Mestalla.

Més d’una dècada després, es veurà un València-Barça amb tots dos a dalt. Què en diu?

Per al València, poder lluitar per estar a dalt de tot és una gran satisfacció i tothom està molt il·lusionat, ja que venim d’uns anys molt durs. Això ha despertat un gran interès a València i hi haurà un gran ambient. No serà decisiu, però sí que crec que si el València no perd demostrarà que està en condicions de lluitar amb els millors de tu a tu i per tot. I això, ja és un gran salt de qualitat.

Què recorda d’aquells partits?

En tinc molts i bons records, ja que, per la seva manera de jugar, i la nostra, el Barça ens anava molt bé. Fins i tot preferíem jugar al Camp Nou perquè hi obteníem millors resultats que a casa. El Barça deixava molts espais i ho aprofitàvem per córrer. Eren partits molt intensos i macos de veure perquè, a més, tenien molts gols. D’aquells que, encara que passin els anys, queden en la memòria independentment de qui guanyés.

N’hi ha algun del qual estigui especialment satisfet?

Si hagués d’escollir, probablement serien aquelles semifinals de la Champions, perquè guanyar 4-1 al Barça en unes semifinals de Champions no està a l’abast de qualsevol i, de fet, no ho han aconseguit gaires equips al llarg de la història. Va ser brutal.

Què tenia aquell València que el va convertir en el millor de la seva història?

Sobretot, molta voluntat de treball, era fonamental. Érem un equip molt preparat tàcticament i també físicament. Corríem molt i treballàvem molt, perquè teníem també grans professionals, que ens donaven les eines necessàries perquè tot funcionés.

Hi veu similituds amb l’actual València?

Fins i tot veig coses que són millors ara. Nosaltres no recordo que tinguéssim un gran golejador entre els millors de la lliga, tot i que Mista sí que va lluitar un cop per ser pitxitxi. Però ara hi ha dos davanters, Zaza i Rodrigo, entre els màxims artillers. I en atac, el d’ara és un equip que té millors números. Ha fet 32 gols. Nosaltres treballàvem molt bé en defensa i érem molt sòlids, això sí.

Li ha sorprès tot plegat?

És clar que ha superat les expectatives, i de molt, que hi havia abans de començar el curs. Però ara, amb quasi un terç de lliga disputat i vuit victòries seguides, ja no sorprèn que estigui on està. És un equip molt ben construït i treballat, i en què els seus quatre homes al mig del camp estan en forma i són el motor. Lluitar per places europees era l’objectiu, i ja es queda fins i tot curt.

Quina part de culpa creu que hi té l’entrenador, Marcelino?

Molta. Ja va demostrar en altres equips que és un gran tècnic. Però també vull destacar el fet que ara hi hagi una direcció general, amb Mateu Alemany al capdavant, que té les idees molt clares i fa que no es parli tant de Singapur. És evident que durant molts anys no s’han fet les coses bé i el futbolista detectava un buit i una incapacitat en la gestió.

És el camí a seguir, doncs...

Sí, el que passa és que aquí a València sempre hi ha la mosca darrere l’orella perquè qui mana en qualsevol moment pot fer valer les seves accions i canviar de rumb. Si no afecta la direcció esportiva anirà bé. Si hi vol ficar mà, començarà la desconfiança en els jugadors, un cert desgovern...esperem que no succeeixi.

I al Barça de Valverde, com el veu? No brilla, però guanya.

El sistema defensiu funciona i hi ha ajudat molt, juntament amb el bon moment de Ter Stegen. No encaixar gaires gols per al Barça sempre equival a molts punts, perquè és un equip que gairebé sempre et farà algun gol, ja que té molt de talent al davant. I si aconsegueix que el sistema defensiu funcioni, com està passant, no li fa falta jugar gaire bé a futbol. Tothom mira Messi, que és qui marca diferències, Luis Suárez o fins i tot Paco Alcácer, que amb els seus gols han decidit els últims partits, però perquè ells siguin decisius fa falta no encaixar. Pot semblar que treu molt de premi pel futbol que fa, però no oblidem que defensar bé també és jugar bé a futbol.

A Ter Stegen el veu entre els dos o tres millors porters del món?

Sense cap mena de dubte. I fins i tot podem esperar molt més d’ell, perquè encara és jove, pot progressar i ni de bon tros ha arribat al sostre de la seva carrera. Ser titular i no témer pel seu lloc, com passava quan hi havia Bravo, li ha donat molta tranquil·litat, i el que estem veient és un porter amb una confiança enorme.

Creu que es notaran les absències del Barça a l’eix defensiu?

En aquest tipus de partits és clau tenir els millors, i Piqué és el líder de la defensa que tants punts està donant. És un hàndicap.

Que Messi fos suplent a Torí, els fa tenir més possibilitats?

Com es va veure, crec que es va deure més a un tema de descans, encara que pot ser que tingués alguna molèstia. I segur que la tenia, però tothom juga molts cops amb molèsties. Ara fins i tot tindrà les cames més fresques.

Així, quin partit espera?

El Barça, com sempre, intentarà tenir el control del mig del camp i la pilota, i el València esperarà el seu moment per intentar fer transicions ràpides i arribar amb molta velocitat a dalt. El de tota la vida. No crec que ens sorprengui gaire el que veurem.