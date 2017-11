Messi rep avui la quarta Bota d’Or del seu palmarès

Matí intens avui per a Leo Messi. A partir de les onze, entrenament a la ciutat esportiva per preparar l’exigent duel contra el València –segon en la lliga rere el Barça– de diumenge a Mestalla. I tot seguit, cerimònia d’entrega de la Bota d’Or a l’Antiga Fàbrica Damm. Serà partir de les 13.15 h –en directe per Barça TV i Teledeporte–, amb el crac blaugrana com a protagonista després d’erigir-se la temporada passada en el màxim golejador de les lligues europees. Ho va fer després de marcar 37 gols oficials en el campionat espanyol, tres més que el segon classificat, l’holandès Bas Dost (Sporting de Portugal). Tots dos van protagonitzar un intens frec a frec que no es va resoldre fins a les últimes jornades. Finalment, Messi es va imposar, impulsat pels dos doblets signats en les últimes tres jornades del campionat. Més enllà dels 37 gols signats en la lliga passada, també en va acreditar 11 en la Champions, 5 a la copa i 1 en la supercopa d’Espanya per tal de tancar el curs amb un total de 54.

La d’avui serà la quarta Bota d’Or que rebrà l’astre blaugrana, que ja es va imposar en les edicions del 2009/10, el 2011/12 i el 2012/13 (vegeu les peces adjuntes). D’aquesta manera, iguala Cristiano Ronaldo com futbolista més llorejat en l’historial del trofeu. Però les possibilitats de poder quedar-se sol al capdavant de la llista són factibles si s’observa el bon inici de curs del davanter argentí, que ja acumula 12 gols en les mateixes jornades de lliga. Una xifra que li permet estar en el grup capdavanter entre els màxims artillers europeus, encapçalat a hores d’ara per Cavani (PSG) i Immobile (Lazio).

Relleva Suárez