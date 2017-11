“És un premi de tot el grup”

37

gols

en l’última lliga

Leo Messi amb quatre trofeus de la Bota d’Or. Una imatge espectacular que es va poder veure ahir a l’Antiga Fàbrica Damm, escenari habitual els darrers anys d’una cerimònia que homenatja el màxim golejador de l’ultima temporada en les lligues europees. Ni més ni menys que 37 gols va signar en els 32 partits que va disputar en el passat campionat espanyol. Una mitjana d’1,15 gols per jornada gestada gràcies a una eficàcia que queda reflectida en dades com la dels 13 doblets que va acumular. Els cinc últims van coincidir amb les set darreres jornades i van acabar per resoldre al seu favor la cursa per la Bota d’Or amb l’holandès Bas Dost (Sporting de Portugal), finalment segon amb 34 dianes. I això que, segons va dir ahir l’astre blaugrana, en la seva formació com a futbolista no s’havia considerat mai com un davanter golejador.

“Sempre he dit que els premis individuals arriben gràcies al col·lectiu”, va comentar Messi quan va aparèixer a l’escenari per recollir el guardó, que ve precedit pels que va assolir els cursos 2009/10, 2011/12 i 2012/13. Paraules d’agraïment dirigides als seus companys al Barça. “Si el col·lectiu va bé, nosaltres [referint-se als grans golejadors del futbol mundial] tenim la sort d’assolir aquests premis, però és de tots. Sense ells no hauria fet els gols que m’han permès guanyar-lo. És un guardó de tot el grup”, va afegir.

Asseguts entre el públic l’escoltaven Andrés Iniesta, Luis Suárez i Sergio Busquets, els tres representants de la plantilla blaugrana que van assistir a la cerimònia organitzada per Marca juntament amb l’European Sports Media. De fet, Suárez va ser l’encarregat d’entregar a Messi el trofeu, avalat pel fet d’haver guanyat el de l’anterior edició (2015/16). A més, a tots dos els uneix una amistat que va més enllà del terreny de joc. “És una sort estar a prop seu”, va comentar el 10 blaugrana quan se li va preguntar per la seva condició de veïns. “Les nostres famílies estan molt unides”, va afegir. Per la seva banda, Suárez va destacar la capacitat de Messi per assolir noves fites: “En cada partit fa coses diferents, noves, només cal veure les imatges.”

El moment en què Suárez va entregar la Bota d’Or a Messi va ser una de les imatges destacades de la gala. Però n’hi va haver d’altres, com ara quan, a petició dels fotògrafs, la dona de Messi, Antonella Rocuzzo, va pujar a l’escenari acompanyada pel seu fill Thiago per fer-se una fotografia de família amb el guardonat.

A banda dels jugadors, la delegació del club blaugrana present ahir a la cerimònia va estar encapçalada pel seu president, Josep Maria Bartomeu; els vicepresidents Jordi Cardoner i Jordi Mestre; el CEO del Club, Òscar Grau; el mànager esportiu, Pep Segura, i el secretari del futbol formatiu, Guillermo Amor. “Enhorabona, la llegenda continua”, va publicar Bartomeu a Twitter.

Vessant solidari

El lliurament de la Bota d’Or també va permetre reflectir el vessant més solidari de Messi. De fet, en els primers minuts de l’acte es va destacar la col·laboració de la fundació del crac blaugrana a l’hora d’impulsar la creació del centre d’oncologia pediàtrica més important d’Europa a l’hospital de Sant Joan de Déu. “Sempre he pensat que en la meva vida és important ajudar els que més ho necessiten. He tingut la sort de poder-ho fer i soc feliç de poder ajudar”, va explicar Messi, que, a banda de la Bota d’Or, ahir va rebre un altre guardó amb forma de cor daurat de mans d’un nen de la seva fundació. També en el terreny més personal, Messi va manifestar que passa un moment de plenitud: “He crescut, tant fora del camp com a dins. He anat millorant, acumulant coses al meu joc, i cada dia disfruto més de ser jugador.”

