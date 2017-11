La foto més esperada

Quan expiri el nou contracte, ja haurà acumulat 17 cursos al primer equip

La culerada ja pot respirar ben tranquil·la. Leo Messi defensarà la samarreta del FC Barcelona, com a mínim fins al 30 de juny del 2021, quan el 10 tingui 34 anys acabats de fer, després que l’astre argentí signés ahir al matí l’esperadíssima renovació del seu nou contracte, una fotografia anunciada des del mes de juliol però que no s’acabava de produir, el que de mica en mica va anar generant cert temor, tenint en compte que el rellotge anava corrent i que l’1 de gener Leo Messi ja podia negociar lliurement la seva sortida del club. “Sempre he dit que el meu somni és acabar la meva carrera esportiva aquí, a casa meva, i anem pel bon camí”, va afirmar ahir un Messi visiblement content i satisfet que no va donar cap tipus d’importància a la demora en la signatura del seu nou contracte. “Soc molt feliç de poder continuar aquí. Feia un temps que teníem pendent la firma, i ho hem fet avui [per ahir]. El meu objectiu és seguir engrandint les vitrines del museu del club. Hem guanyat moltes coses, però el que vull és que l’equip segueixi fent història”, va afegir el 10 blaugrana. L’altre protagonista de la jornada, és clar, va ser Josep Maria Bartomeu, el president del club, que com Messi es va mostrar molt content d’haver segellat la continuïtat del líder de l’equip, després de moltes setmanes de rumors de tot tipus. “Que Leo Messi renovi el seu contracte és ja una continuïtat per sempre, és el contracte del millor jugador de la història del futbol. Ens omple d’orgull que Leo demostri la seva confiança i el seu amor pel club”, va manifestar el màxim dirigent blaugrana als micròfons de Barça TV. “Messi està molt content, feliç i motivat. Ha arribat un nou entrenador, hem començat molt bé la temporada, i esperem encetar una altra etapa guanyadora, i amb Leo com a líder”, va afegir Bartomeu.

La causa de l’ajornament

La gran incògnita de tot el procés de la renovació de Messi era saber el motiu pel qual s’havia demorat gairebé cinc mesos la signatura del nou contracte, quan en principi totes les parts estaven d’acord a ampliar la vinculació de l’astre argentí. Tot es va capgirar, però, al juliol, el dia en què el París Saint-Germain va deixar bocabadat el món del futbol quan va posar damunt la taula els 222 milions d’euros de la clàusula de rescissió de Neymar, una suma que fins aquell moment semblava del tot simbòlica, ja que es donava per fet que cap club pagaria tants diners per incorporar un únic jugador, encara que fos un amb la qualitat i les possibilitats publicitàries del brasiler. El PSG, però, va fer entrar el futbol en una nova dimensió, encara avui desconeguda, i més després de pagar una altra picossada per fitxar el joveníssim Kylian Mbappé. Per aquest motiu, i després que Josep Maria Bartomeu Bartomeu i Jorge Messi acordessin les bases de la renovació de Messi, el màxim dirigent blaugrana va demanar al pare i representant del jugador adequar el nou contracte a la nova situació del futbol mundial, fet que volia dir ampliar la clàusula de rescissió fixada, de 350 milions, fins als 700. “El contracte que hem signat és nou, no és el del mes de juny. L’hem adequat a la situació del futbol actual, que està canviant molt”, va explicar ahir Bartomeu, evidenciant que la marxa inesperada de Neymar va provocar que el Barça demanés a l’entorn de Messi una revisió del nou contracte a signar, el motiu pel qual la fotografia més esperada no es va produir fins ahir al matí. El més important, però, és que la firma, ara sí, ja és un fet. El millor jugador de tots els temps seguirà embadalint l’afició del FC Barcelona fins que ell vulgui. I ara per ara Messi només pensa en blaugrana.

La llegenda continua