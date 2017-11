L’àrbitre no permet guanyar el Barça a Mestalla

Una greu errada arbitral ha privat el Barça de sumar els tres punts a Mestalla. Els blaugrana, però, han pogut salvar un punt després de remontar el gol inicial de Rodrigo gràcies a l’excel·lent connexió entre Messi i Jordi Alba, l’autor del gol de l’empat. El Barça manté la distància de quatre punts amb el València però el Real Madrid ha aconseguit retallar punts en aquesta jornada.

Valverde ha tornat a apostar per reforçar el mig del camp amb la presència de Paulinho i no de Paco Alcácer en l’onze inicial així com de confiar en Vermaelen, que s’ha estrenat en la lliga, com a parella d’Umtiti. El Barça ha estat molt superior al València en el primer temps, atacant amb paciència, sense rifar pilotes i pressionant molt bé quan no tenien la pilota. Ha tingut ocasions més que suficients per avançar-se en el marcador, amb xuts de de Paulinho, Luis Suárez i Iniesta i si no fos per l’errada clamorosa d’Iglesias Villanueva els de Valverde se n’haurien anat a la mitja part amb avantatge en el marcador. Ni l’àrbitre ni el jutge de línia, incomprensiblement, no han vist com el xut de Leo Messi ha entrat clarament dins la porteria després que se li escapés de les mans al porter del València, Neto.

Els valencians han sortit millor en la segona meitat, més agressius i més intensos. El Barça ha perdut el control del joc i el València ho ha aprofitat per avançar-se amb un gran gol de Rodrigo després d’una jugada excel·lent de Guedes i Gayà per la banda esquerre. Amb el gol en contra, Valverde ha posat més pólvora al camp i ha fet entrar Deulofeu per Rakitic i poc després a Denis Suárez per Iniesta, que estava fos.

Al Barça li ha faltat precisió en els metres finals però en el minut 82 Messi ha vist perfectament una desmarcada d’Alba per posar-li una pilota molt precisa que el lateral, sense control previ, ha engaltat un xut per fer l’empat. La connexió entre Messi i Alba ha tornat a donar els seus fruits. Fins al final del partit, tots dos equips han tingut ocasions.