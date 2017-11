“El gol ens ha fet mal, però hem perseverat”

El Barça i el València van oferir un bon espectacle ahir a Mestalla, amb un primer temps molt lluït per part dels blaugrana i una segona meitat en què els valencians van despertar i es van igualar les forces. Ernesto Valverde estava molt satisfet amb la feina del seu equip en un camp complicat. “Ha estat un partit molt disputat. Hem dominat el primer temps i crec que hem tingut ocasions de gol. Ells tenen un gran contraatac i no n’hem concedit”, va dir. El tècnic blaugrana va reconèixer que el seu gol “ens ha fet mal”, però va lloar els minuts finals del seu equip. “El gol ens ha fet mal i ens ha tret del partit, però hem perseverat, hem aconseguit l’empat i al final era un cara o creu. Tots dos hauríem pogut guanyar. Ha estat un bon partit.”

Valverde va insistir en el perill que tenia el València en els contraatacs. “Amb el València has d’estar molt atent amb les pèrdues. Tenen canons a l’espai, com Guedes.” El tècnic creu que són ferms candidats a disputar la lliga fins al final. “És clar que poden lluitar per la lliga. El València és un equip potentíssim, aquí a Mestalla i també a fora.”

Sobre la jugada polèmica del partit, el gol de Messi que l’àrbitre no va concedir, Valverde no es va voler acarnissar amb Iglesias Villanueva i va reclamar les noves tecnologies per solucionar casos com aquest, posant com a exemple, la jugada en el partit contra el Màlaga en què van ser afavorits. “És una jugada molt clara. No es tracta de rearbitrar, els partits, però en situacions així... Contra el Màlaga vam fer gol i la pilota havia sortit, avui ens ha perjudicat. Quedem tots en evidència.” Tot i això, va assegurar que hauria estat un gran avantatge avançar-se.