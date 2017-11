Dia per a la canalla

La copa torna avui al Camp Nou deu mesos després. Molt ha plogut des d’aquell partit de tornada de semifinals de la temporada passada contra l’Atlético de Madrid (1-1). I poc tindrà a veure l’onze que va presentar Luis Enrique aquell 7 de febrer amb el que presentarà avui Ernesto Valverde, a partir de dos quarts de vuit del vespre. El context mana. Messi, Luis Suárez, Rakitic, Jordi Alba i Umtiti, tots ells titulars aquell dia contra l’Atlético, ni tan sols formen part de la convocatòria de la tornada dels setzens de final d’avui contra el Múrcia. El Barça va fer la feina fa setmanes en la visita a la Nueva Condomina (0-3), i Valverde s’ha pogut permetre el luxe de donar descans a les vaques sagrades. Messi, Suárez, Sergio, Iniesta, Umtiti i Alba han tingut premís del club per fer festa dilluns i dimarts, i tot i que avui al matí s’exercitaran, no jugaran aquest partit. Tampoc ho faran Ter Stegen i Rakitic, que es van entrenar dilluns i tenen festa fins demà dijous. Valverde no vol córrer riscos. El partit de lliga de dissabte contra el Celta és prioritari.

Encara amb la injustícia arbitral patida a Mestalla molt present en la memòria dels culers, avui toca el parèntesi de la copa. Líder en la lliga i ja classificat per als vuitens de final de la Champions, el Barça està obligat a certificar ara el seu accés a l’eliminatòria següent del torneig del KO. El vigent campió té un peu i mig, per no dir tots dos, en els vuitens després de la golejada aconseguida a Múrcia i només un accident majúscul deixaria el Barça fora del torneig. La sorpresa, però, no entra ni tan sols en el dibuix mental del mateix Múrcia, que també prioritza la lliga. L’ascens a segona A s’ha convertit en un objectiu palpable després de la bona ratxa de resultats obtinguda pels de José Maria Salmerón en els últims partits. Quan el Barça va visitar la Nueva Condomina a final d’octubre, el Múrcia era setzè del grup 4 de segona B i tan sols havia sumat 10 punts. Un mes després, arriba al Camp Nou com a cinquè classificat, amb 25 punts, i havent guanyat quatre partits dels últims cinc. Això farà que Salmerón també aposti avui per una alineació mixta amb algun titular i la majoria de futbolistes menys habituals.

El partit serà un premi per als futbolistes del Múrcia que tindran una oportunitat única de trepitjar el Camp Nou i també serà una dolça oportunitat per als joves del Barça B citats per Valverde. Com acostuma a ser habitual en aquesta eliminatòria de la copa, el planter té la porta oberta. En l’anada, els aficionats barcelonistes ja van poder veure en acció amb el primer equip José Arnaiz, autor del tercer gol, Carles Aleñá i Cucurella. Els dos primers repetiran. També Ortolà, que va viatjar a Múrcia tot i no jugar, i se’ls afegeixen Oriol Busquets i David Costas. Aquests són els cinc futbolistes del filial que han entrat en la convocatòria. Fora n’han quedat Palencia, Vitinho, Carles Pérez i Abel Ruiz, que també es van exercitar ahir a la tarda a la ciutat esportiva a les ordres de Valverde.

En la sessió d’ahir també es va poder veure de curt Dembélé, que continua amb el procés de recuperació. El francès confia estar aviat a punt. Qui ja ho està és Sergi Roberto. Gran notícia. El de Reus, amb l’alta mèdica després de superar la lesió que es va fer en la visita al camp de l’Olympiacòs, és la gran novetat en la llista. La convocatòria la completen Cillessen, Semedo, Piqué, Denis, Paulinho, Deulofeu, Alcácer, Digne, Aleix i Vermaelen.

L’expedició del Múrcia, per la seva banda, va arribar ahir al vespre a Barcelona en autocar. I ho va fer sense Elady Zorrilla, sancionat, i els lesionats Juanra, Xisco Martínez i Víctor Curto. El davanter tortosí, que va passar pel planter blaugrana, no podrà jugar al Camp Nou després de la greu lesió al genoll que es va fer a mitjan d’octubre en el partit contra el Marbella i que el tindrà uns sis mesos apartat dels terrenys de joc. Sí que podrà viure un dolç retorn el sevillà David Sánchez, també amb passat blaugrana. El talentós migcampista andalús va ser suplent en l’anada, però podria sortir de titular avui. Els joves Adrián Melgar i Renato, del planter, són les dues novetats d’una llista completada per Biel Ribas, Santomé, Fede Vega, Mateos, Orfila, Forniés, Armando, Santi Jara, Abel Molinero, Llorente, Juanma, Nadjib i Pedro Martín.

El partit, com és habitual en els setzens de la copa, ha estat declarat pel Barça com a Diada del Soci Solidari. L’objectiu del club: superar els 64.025 espectadors de l’any passat contra l’Hèrcules.