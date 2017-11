Generositat de rècord

Per setè any seguit, coincidint sempre amb el primer partit de copa de cada temporada al Camp Nou, la tornada dels setzens de final, el Camp Nou es va omplir ahir dels somriures i l’alegria dels menys habituals, que van poder gaudir de l’espectacle de veure de prop alguns dels seus ídols i dels que potser ho seran en un futur no gaire llunyà.

Aquesta nova Diada del Soci Solidari, a més, va representar un rècord d’assistència, ja que van ser un total de 68.775 espectadors, la majoria pertanyents a col·lectius socials amb dificultats i en risc d’exclusió social –a molts dels quals els és impossible gaudir normalment del privilegi que suposa assistir a un partit del Barça–, els que van anar a l’estadi. Es van superar així els 67.703 espectadors del partit de fa dos anys contra el Villanovense, que fins ara era la millor entrada de totes les edicions celebrades.

Lluny han quedat ja aquells anys en què les grades del Camp Nou presentaven un pobríssim aspecte en aquest primer partit de copa del curs a casa. L’espontaneïtat d’un públic no habitual va fer que s’animessin i se celebressin totes les accions dels jugadors blaugrana i també va deixar imatges que van sorprendre, com ara quan les grades es van il·luminar amb les llanternes dels mòbils.

L’horari, a dos quarts de vuit, va ser clau perquè aquest projecte iniciat fa sis anys, i ja plenament consolidat, visqués ahir la seva jornada de més èxit, el dia que el club blaugrana va celebrar 118 anys. Resultat de la bona feina de l’àrea social del FC Barcelona, juntament amb els organismes que hi estan implicats, com ara la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; l’Ajuntament de Barcelona; la Creu Roja; la Fundació Barça i la Confederació Mundial de Penyes, que són els que s’encarreguen de repartir les entrades a més de dues mil entitats.

El que tampoc no varia, any rere any, i ja és tota una tradició quan s’apropen les festes nadalenques, és la col·laboració, del tot necessària i amb gran acceptació, dels socis del Barça. Per un dia, els abonats van cedir de manera totalment gratuïta el seu carnet perquè fossin altres, la majoria nens i nenes, però també gent gran sense recursos, els que visquessin una nit que per a molts era la seva primera al Camp Nou, i que difícilment oblidaran. En total, ja són més de 400.000 els espectadors que s’han citat al llarg de les set jornades del soci solidari celebrades fins ara, i que seran moltes més.

I tones d’aliments