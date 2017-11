Oriol Busquets i David Costas, els debutants

Satisfacció plena ahir al Camp Nou. Gran èxit de la Diada del Soci Solidari a la graderia i, al camp, dues estrenes més amb el primer equip del Barça. D’una banda, la d’Oriol Busquets, significativa i important pel que pot suposar en el futur del club. Aquest jove de 18 anys –farà els 19 al gener–, està cridat a ser el mig centre del primer equip d’aquí a uns anys, quan li toqui agafar el relleu o créixer al costat de l’altre Busquets, Sergio, amb qui no té cap parentiu més enllà de compartir el cognom. Amb edat encara de juvenil ja és un més al Barça B de Gerard López, amb el qual ha participat en quinze dels setze partits disputats. Va arribar al club en edat benjamí.

Els responsables esportius del FC Barcelona l’estan modelant perquè si en el futur li toca fer el salt al primer equip ho faci en les millors condicions possibles. Oriol Busquets s’afegeix a la llarga llista de 4 que ha estat capaç de forjar la Masia al llarg de la seva història. És prou llarga. Des de Milla, passant per Guardiola, Xavi, Arteta, Sergio Busquets i Oriol Romeu. Com tots ells, comparteix unes característiques molt específiques. Bona col·locació, bon toc de pilota, tenir el partit al cap, intel·ligència... I amb Sergio, s’hi assembla, ja que tots dos tenen un físic important, amb una gran alçada. “Intento assemblar-me al màxim al Sergio, però aportant les meves característiques. Li agraeixo els consells que m’ha donat”, va dir Oriol Busquets al final del partit. “Estava molt nerviós, m’han passat moltes coses pel cap. El Camp Nou és molt gran, però al final t’has de centrar en el joc”.

Ernesto Valverde li va donar la titularitat el dia de la seva estrena amb el primer equip i li va demanar que jugués com ho sap fer, ajudant l’equip a saltar-se pressions. La llàstima és que amb prou feines el Múrcia el va exigir. Ni en defensa ni tampoc a l’hora de traslladar la pilota als davanters, que arribava ràpid i sense dificultats. Ara bé, sí que se li va veure que té ADN Barça per com es va moure i va jugar i per com té assimilat el que busca el club en els jugadors que ocupen la seva posició. Valverde li va donar 61 minuts i el va substituir per Sergi Roberto, que ahir reapareixia després de la seva lesió. Una perla del planter deixava lloc a una que ho va ser al seu moment i que amb esforç i perseverança s’ha fet un lloc al primer equip.

El tècnic blaugrana també va fer debutar amb el primer equip David Costas, un central del Barça B que està cedit pel Celta de Vigo, amb qui ja havia debutat a primera divisió. El defensa és una peça important a l’equip de Gerard López. Va entrar al lloc de Gerard Piqué, que contra el Múrcia va lluir el braçal de capità i que va celebrar el seu retorn al camp –no va jugar a València per sanció– amb un gol. També va tornar a tenir minuts amb el primer equip José Arnaiz, que com en l’anada, va tornar a veure porteria. Bon gol amb un xut creuat amb la cama esquerra. Un gol que li anirà bé de cara a tornar a veure porteria amb el filial, perquè des de que va marcar a la Nueva Condomina que no ho feia amb el seu equip, el filial blaugrana.