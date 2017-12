El Barça només ha observat el brasiler Arthur

Robert Fernández, secretari tècnic del FC Barcelona, va estar la setmana passada al Brasil, on va poder veure en directe el partit de tornada de la final de la copa Libertadores que van jugar el Grêmio i el Lanús i que va donar el títol al conjunt de Porto Alegre. Robert tenia com a objectiu observar de prop una de les estrelles del campió brasiler, Arthur. Un migcampista de només 21 anys amb molt bon toc de pilota i visió de joc, un d’aquells jugadors que podria encaixar perfectament al Barça.

Robert, a més d’observar les evolucions d’Arthur, va aconseguir també una trobada amb el jugador i el seu representant, Jorge Machado. La reunió, a la qual, entre d’altres, va assistir un nebot de Ronaldinho, la va organitzar André Cury, intermediari brasiler que està en nòmina del club blaugrana i que busca talents per al Barça. La trobada va servir perquè Robert conegués personalment el jugador, que va mostrar les seves simpaties pel Barça, i també perquè el Grêmio s’emprenyés amb el club blaugrana després que les xarxes socials anessin plenes d’un parell de fotos en què es veu Arthur vestit amb la samarreta del Barça. Una amb Robert i una segona amb tots els assistents a la trobada.

Després de les publicacions d’aquestes fotos, el president del Grêmio, Romildo Bolzan, va indicar que si el Barça vol Arthur haurà de pagar els 50 milions de la seva clàusula de rescissió. Bolzan, en una intervenció a RAC1, va dir que sabia que el jugador mantindria una trobada amb representants del Barça i que en cap cas estava autoritzat a negociar el seu futur. També va explicar que al club brasiler no havia agradat gens la publicació de les fotografies d’Arthur amb la samarreta blaugrana.

De fet, el mateix jugador va haver de posar el fre després de les crítiques rebudes i va fer una nota pública a través d’Instagram en què deia que el Grêmio sempre ha estat el seu equip, que mai el trairia i que no sortiria per la porta del darrere del club brasiler, sense dir absolutament res sobre el suposat interès del Barça.

Des del club blaugrana, volen treure importància a tot aquest embolic i diuen que en cap cas s’ha negociat l’arribada d’Arthur. Ni per a aquest hivern ni per a l’estiu. Admeten que és un jugador a qui s’està seguint, però que encara està en una primera fase d’observació. Des del club blaugrana també creuen que la publicació de la fotografia és una maniobra del representant del jugador per posar-lo en el mercat ara que ja ha acabat la Libertadores i que vol fer el salt al futbol europeu aquest hivern.