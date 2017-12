El Barça tanca la lligueta amb un triomf contra l’Sporting de Portugal

Un gol de córner de Paco Alcácer i un altre en pròpia porta de Mathieu en el temps afegit han permès al Barça tancar la lligueta de la Champions amb un nou triomf contra l’Sporting Club de Portugal, que jugarà l’Europa League després de quedar tercer de grup. Com a segon, s’ha classificat la Juventus que ha guanyat al camp de l’Olympiacòs per 0 a 2.

Amb la classificació com a primer de grup pels vuitens de final assegurada, Valverde ha decidit fer molts canvis en l’onze inicial. Els més destacables, a la porteria, on ha jugat Cillessen, i a la davantera, on Messi ha tornat a descansar. El tècnic ha recuperat el sistema 4-3-3 formant amb Semedo i Digne als laterals, l’eix ha estat per Piqué i Vermaelen, Rakitic ha fet de mig centre amb Denis Suárez i André Gomes d’interiors i al davant, Aleix Vidal i Paco Alcácer han ocupat les bandes i al centre ha jugat Luis Suárez.

Al partit li ha faltat intensitat. El Barça tenia la feina feta i l’Sporting de Portugal era conscient que ho tenia molt difícil per classificar-se. Les ocasions han escassejat moltíssim i les més destacables han estat un xut llunyà de Denis Suárez i una altre de Luis Suárez. Els portuguesos només han fet intervenir Cillessen amb un xut llunyà de Bruno Fernandes. El més rellevant en aquest primer temps ha estat la groga que ha vist Semedo i que provoca que sigui baixa per l’anada dels vuitens de final.

Un gol de Paco Alcácer a la sortida d’un córner ha servit el Barça per avançar-se i just després Valverde ha fet entrar Messi per Aleix Vidal. El tècnic ha fet dos canvis més i ha provat a Busquets de central al reemplaçar-lo per Piqué, i ha donat descans a Luis Suárez, que ha deixat el seu lloc a Paulinho.

Cillessen ha fet una gran intervenció a una rematada dins de l’àrea de Bas Dost en la millor ocasió dels portuguesos en tot el partit. Messi també ha posat a prova Rui Patricio amb un xut de rosca des de la frontal que ha acabat a córner. Poc després Bas Dost ha tingut una magnífica ocasió però ha rematat malament després de guanyar-li molt bé l’esquena a Digne. Alcácer ha estat a punt de marcar en el minut 89 però el marcador no s’ha tornat a moure fins al temps afegit quan Mathieu s’ha fet un gol en pròpia porta al intentar desviar una centrada de Denis Suárez.