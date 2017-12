Denis Suárez, pacient fins a l’objectiu final

Al novembre, en una entrevista a Mundo Deportivo, Denis Suárez lamentava que tenia la sensació que sempre que s’obria una finestra per poder fitxar el seu nom apareixia en una hipotètica llista de jugadors transferibles. Al migcampista gallec li dol perquè el seu somni no és cap altre que triomfar vestint la samarreta del Barça i que està lluitant amb totes les seves forces per complir-lo. Així que no vol ni sentir a parlar de fer les maletes a la recerca de minuts en un altre equip, que de ben segur que n’hi garantiria més, però que suposaria renunciar a tot allò pel qual fa tant temps que lluita. “El meu objectiu i el meu pensament només són seguir aquí, que parlin el que vulguin. El meu pensament no canviarà, no em moc d’aquí”, va dir, rotund, després del partit contra l’Sporting Clube de Portugal.

Denis Suárez és plenament conscient que consolidar-se al Barça, i sobretot en aquests últims anys, no és bufar i fer ampolles. Cal tenir talent, que en té; treballar dur, cosa que no ho ha deixat de fer mai; ser pacient, que ho serà, i perseverar. Entre els seus companys actuals en té bons exemples. “He dit al meu representant que no escolti ningú. El meu objectiu és triomfar aquí i no pararé fins a aconseguir-ho. Tot jugador té un procés, tinc 23 anys. Tinc el mirall de l’Andrés, de Sergi Roberto... Soc caut i tant de bo algun dia pugui ser fix”, va dir.

De moment, intenta aprofitar els minuts que li està donant Ernesto Valverde, per exemple dimarts contra l’Sporting de Portugal, en què va ser un dels jugadors destacats fent el paper d’Iniesta a l’interior esquerre. Seva va ser la centrada que va acabar en el segon gol del Barça. Això no treu, però, que li hauria agradat participar més. De moment, acumula un total de 701 minuts en totes les competicions des que ha començat la temporada: 31 en la supercopa d’Espanya; 325 en la lliga en nou partits; 165 en la Champions en dos partits, i 180 en la copa del Rei, en què ha estat titular en la primera eliminatòria. “Tots els partits amb el Barça són una final per al jugador. Jo m’ho prenc així i ho intento aprofitar al màxim per tenir més oportunitats. Els que jugàvem menys hem fet un pas endavant. Aquí no hi ha partits intranscendents”, va destacar Denis, que considera que són els altres equips els que els han de témer el sorteig.