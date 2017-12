Solidesa envejable

El Barça de Valverde s’està construint a partir de la solidesa, i els números així ho confirmen. Més enllà del joc, molt més compacte que la temporada passada i, també cal dir-ho, poc brillant excepte en alguns partits o estones, les xifres no enganyen. El conjunt blaugrana, amb catorze jornades de lliga ja disputades, més d’un terç del total del campionat, és el menys golejat (set gols rebuts), juntament amb l’Atlético de Madrid, que probablement és el millor exemple d’un equip fet a partir del treball defensiu. En aquest sentit, no és casualitat que Oblak hagi estat el guanyador dels dos últims trofeus Zamora. El Barça, però, també ha tancat la fase de grups de la Champions com l’equip amb millors números pel que fa a gols encaixats. Només n’ha rebut un, de fet, en els sis partits disputats, contra l’Olympiacòs al Camp Nou en un servei de córner i en l’últim minut del partit, amb deu homes i amb la victòria més que segellada. El següent en la llista és el Manchester United de Mourinho, amb tres gols encaixats. El Barça no aconseguia dades tan bones en l’apartat defensiu en la lligueta de Champions des del curs 2005/06, amb només dos gols rebuts en un grup amb el Werder Bremen, l’Udinese i el Panathinaicòs.

En total, dels 24 partits disputats des que ha començat la temporada entre totes les competicions, supercopa d’Espanya inclosa, el Barça ha estat capaç de deixar la seva porteria a zero en quinze partits, força més de la meitat. Sense cap mena de dubte, el gran moment de Ter Stegen –també de Cillessen en els tres partits que ha disputat, els dos de copa contra el Múrcia i l’últim de Champions, contra l’Sporting de Portugal–, hi ha tingut molt a veure. I és que ja són diversos els partits en què l’alemany, amb les seves intervencions, ha evitat gols que semblaven gairebé fets i ha salvat molts punts. “Estem bé i els nostres porters ens estan donant molt”, reconeixia sense anar més lluny Valverde dimarts després del partit contra el conjunt lisboeta, en què qui va brillar, aquest cop, va ser Cillessen.

La mà del Txingurri també està sent decisiva en aquesta millora en defensa, que va ser un dels punts febles de l’equip la temporada passada. “L’equip està fent un futbol no tan brillant com altres anys pel que fa al joc, però arribem molt i és difícil marcar-nos un gol”, reconeixia també un cop acabat el duel contra els portuguesos un dels protagonistes, Denis Suárez. El Barça no enamora, però és molt fiable, juga amb les línies molt juntes i per les seves paraules, jugadors com Sergio Busquets, que acostuma a patir quan es deixen molts espais, ho reconeixen i també ho agraeixen: “No estem fent un joc brillant, però som sòlids i compactes. Costa molt fer-nos gols. I n’estem molt contents.” Precisament el mig del camp és una de les línies que més s’han vist afectades amb algunes de les idees introduïdes per Valverde, que ja ha apostat en molts partits per reforçar-la, també amb efectius. La marxa de Neymar i la lesió de Dembélé han fet que una de les solucions plantejades pel tècnic blaugrana en molts partits hagi estat alinear quatre migcampistes, cosa que també ha augmentat aquesta fermesa, com explicava Busquets en una entrevista recent en l’última concentració amb la selecció espanyola, en què recordava: “El canvi de sistema et dona coses i te’n treu d’altres, però el que importa és ser compactes, que és com es construeix un equip guanyador.”

A prova sense Umtiti