El Chelsea i el Bayern, les dues boles a evitar

El Barça ja coneix el nom dels seus cinc possibles rivals en els vuitens de final de la Champions: Chelsea, Bayern, Basilea, Shakhtar Donetsk i Porto.

La temporada passada el Barça de Luis Enrique va quedar emparellat en aquesta ronda amb el PSG, en una eliminatòria duríssima que va acabar resolent-se al Camp Nou en aquella mítica nit màgica i aquell gol apoteòsic de Sergi Roberto en l’afegit (6-1). Els blaugrana s’estalviaran aquest cop el creuament amb el PSG de Neymar, Mbappé i Cavani. El Barça estarà en el mateix bombo que el conjunt francès, juntament amb el City de Guardiola, l’United de Mourinho, la Roma, el Besiktas, el Tottenham i el Liverpool de Klopp, l’últim primer de grup que quedava per definir.

El Liverpool passa finalment com a primer després de golejar l’Spartak a Anfield i el Sevilla passa com a segon. Ni andalusos ni el Real Madrid poden ser rivals del Barça (rivals de la mateixa lliga). Tampoc la Juventus (rival a la fase de grups). Això redueix molt el ventall de possibles rivals dels blaugrana. Però el condicionant més gran del sorteig és precisament el fet que el Chelsea no pugui enfrontar-se a cap dels altres quatre equips anglesos que han passat com a primers de grup. El Chelsea només pot quedar emparellat amb el Barça, el PSG i el Besiktas.

L’equip de Conte és un dels dos rivals a qui els culers no volen veure ni en pintura. Seria un emparellament ple d’atractius, amb el retorn de Cesc i Pedro al Camp Nou com a plat fort, però serien uns vuitens duríssims. Igual de temible seria l’eliminatòria contra el Bayern de Lewandowski, James i companyia. El líder de la Bundesliga també espanta. Molt més plàcida seria, en canvi, una eliminatòria amb qualsevol dels altres tres possibles rivals. Ni el Basilea, ni el Shakhtar, ni el Porto semblen rivals que puguin posar en excessius problemes el Barça de Valverde.