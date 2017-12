Qüestió de necessitat

Javier Mascherano vol marxar del Barça aquest mateix hivern, però en cap cas muntarà un xou mediàtic per assolir el seu propòsit. Així de clar es va mostrar el jugador argentí ahir, en una entrevista als micròfons de TyC Sports, unes declaracions que no han fet més que engrandir la bola de neu del seu cas, ja que quan falta menys d’un mes per a l’obertura de la finestra de fitxatges d’hivern sembla clar que hi haurà sarau, ja que el conflicte d’interessos és evident. “La realitat és la que és i no es pot amagar. Al Barça he perdut el protagonisme que tenia en els anys anteriors. No és culpa de ningú, i intentarem arribar a un acord que sigui bo per a les dues parts”, va afirmar ahir Mascherano, que es va mostrar molest pel fet que tot l’assumpte s’hagi escampat públicament. “El que no faré és alimentar el joc mediàtic que s’ha creat. Ni jo ni el club ens ho mereixem”, va assegurar. Arribats a aquest punt, podria semblar que la lògica seria que l’argentí es quedés al Barça fins al juny, i més després de la lesió de Samuel Umtiti, i que ja llavors marxés lliure on volgués, ja que malgrat tenir contracte fins al 30 de juny del 2019, el club blaugrana li facilitaria la sortida. Aquesta situació, però, només seria idíl·lica per al Barça, ja que el central veu les coses des d’un altre punt de vista. “Durant deu anys he competit cada tres dies i pràcticament no he tingut lesions musculars. En els darrers onze mesos, en canvi, m’he lesionat cinc vegades. Ara per ara, això és el que més por em fa, i no paro de donar-hi voltes”, va dir sincerant-se El Jefecito, una clara declaració d’intencions. “Als 33 anys no et recuperes tan ràpid, i menys si després tens alguna recaiguda. Costa agafar el ritme. A la meva edat el que necessito és continuïtat. És un tema que em preocupa i que he parlat amb diversos preparadors físics”, va afegir. I, és clar, a aquest temor s’hi suma la proximitat del mundial de Rússia, el darrer campionat que Mascherano disputarà amb l’Argentina, i que la falta de minuts i, és clar, alguna lesió, podrien posar en seriós risc. El problema, doncs, és més greu del que podria semblar en un primer moment, ja que el Barça ha d’escollir entre plantar-se i mantenir a disgust un jugador que ho ha donat tot pel club, i que el 2010 va acceptar abaixar-se el sou per poder fitxar pels blaugrana, o cedir a la petició de Mascherano i haver de regirar un mercat tan complicat com l’hivernal. “El nostre desig és que es quedi, però som un club humà i seurem i l’escoltarem”, va afirmar Josep Maria Bartomeu al diari argentí La Nación després del partit contra l’Sporting de Portugal de dimarts. “La idea és que continuï. És un guanyador, un dels centrals de l’equip i pot jugar en diverses posicions”, va afegir Guillermo Amor, responsable de les relacions institucionals i esportives del primer equip. Leo Messi, amic i confident de Mascherano, però va anar més enllà dimecres i, tot i avançar que no es volia ficar en un tema que no li correspon, va deixar anar la mateixa versió que El Jefecito: “Ho he parlat amb ell i entenc que vulgui jugar més. És el seu últim any i no vol estar a la banqueta, per molt que sigui la del Barça. Veu que no té minuts i el més bonic és jugar a futbol.”

El Barça, doncs, ha d’escollir, i si al final opta per deixar marxar Mascherano no li queda cap altra opció que buscar-li un relleu. No tot, però, serien males notícies, ja que l’adeu de l’argentí suposaria rebre algun benefici en forma de traspàs –tot i tenir contracte fins al 2019, el Barça es plantejaria donar-li la carta de llibertat l’estiu vinent–, a banda d’estalviar-se una fitxa que voreja els sis milions. Pel que fa al destí del jugador, i malgrat que el seu entorn es mostra reticent a parlar-ne, sembla que Mascherano té ofertes de la Xina i dels Estats Units, dues lligues on s’asseguraria minuts i lideratge, a banda d’una fitxa elevada.

Canvi d’opinió