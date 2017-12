Reinventar-se o fitxar si l’argentí acaba marxant

La possible marxa de Mascherano en aquest mercat d’hivern suposaria un nou problema per a Valverde a l’eix central de la defensa. Amb Umtiti de baixa durant els pròxims dos mesos, el tècnic blaugrana espera amb ànsia l’alta mèdica de l’argentí per poder disposar d’ell per al decisiu clàssic del Bernabéu, que es disputarà el 23 de desembre i que podria servir per veure de nou en acció Mascherano si la parella Piqué-Vermaelen no convenç del tot Valverde en un escenari tan exigent.

La participació del central argentí contra el Madrid podria fer canviar la seva opinió d’abandonar el club ja el mes de gener i aparcar la marxa per a l’estiu. A més, la baixa d’Umtiti li garanteix minuts durant els pròxims mesos de competició per l’exigent calendari que tindrà el Barça a partir del gener. Els dubtes físics que planen sobre la figura de Vermaelen–està responent bé en els darrers duels que ha jugat– i la càrrega de minuts que acumula Piqué fan inevitable la necessitat de realitzar rotacions, i en vista d’aquest escenari la figura d’un tercer central de garanties és imprescindible. “Confio que els que hi ha ho faran bé. Sabem que hi ha moments de dificultat durant la temporada per lesions, però la plantilla ha d’estar preparada per solucionar la situació. Segur que ho farem”, va assenyalar Valverde quan li van preguntar per la llarga lesió del francès i per la possibilitat d’incorporar un central en el pròxim mercat de fitxatges.

L’escenari podria canviar completament si Mascherano abandonés el club blaugrana, ja que el tècnic tan sols disposaria de dos centrals sans a la plantilla mentre Umtiti continuï lesionat i amb el constant perill de futures lesions i sancions. Si no s’hi incorporés cap defensor, en cas de necessitat Valverde hauria de reconvertir jugadors com ara Digne i Busquets o recórrer a joves del filial, com David Costas, que ja va debutar al Camp Nou en la tornada de copa contra el Múrcia disputant 32 minuts i també va entrar en la convocatòria per al duel de Mestalla per cobrir la baixa de Piqué. “Busquets hi ha jugat en algun moment. És una de les solucions que podem tenir. Per a una emergència pot jugar de central. El volia provar. També Lucas Digne... Alguna solució haurem de buscar”, va explicar Valverde a la fi del duel contra l’Sporting de Portugal en el qual va utilitzar el de Sabadell com a central.

De moment, per a l’Estadi de la Ceràmica les urgències no són excessives, ja que Piqué i Vermaelen formaran la parella de centrals titular i el belga està mostrant una fiabilitat que està sorprenent tothom. “El veig bé. Competeix bé, és fort en la disputa per dalt i per baix, i treu bé la pilota. Quan li ha tocat jugar ha respost bé. N’estem contents”, reconeixia Valverde sobre el rendiment i les condicions de Vermaelen. Un altre escenari es podria presentar si hi ha una nova baixa.