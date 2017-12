El Barça respon fent la feina a Vila-real (0-2)

El Barça ha patit però no ha fallat i ha respòs a les victòries dels seus immediats perseguidors amb un important triomf (0-2) al camp del Vila-real. Els gols, això sí, no han arribat fins ben avançada la segona part i quan els blaugrana ja jugaven amb superioritat numèrica. El primer l’ha fet Luis Suárez, i el segon, Leo Messi. Tres punts més en un estadi sempre complicat i dotzena victòria ja dels de Valverde en quinze jornades.

Les coses haurien pogut ser més fàcils si en els primers minuts, i a la sortida d’un córner servit per Denis, la gran novetat en l’onze, la rematda de cap de Piqué no s’hagués estavellat al travesser. No ha estat així i en els primers 45 minuts, les forces han estat molt igualades. El Barça ha tingut més domini però poca profunditat i presència a l’àrea rival, i el Vila-real ha fet molt de mal a través de les transicions ràpides. En una d’aquestes, Ter Stegen ha evitat el gol del conjunt groguet, amb una mà espectacular en una rematada de primeres de Soriano.

Amb un joc massa pla, als de Valverde els ha continuat molt crear perill després de la represa però el panorama ha canviat amb l’expulsió de Raba, que ha vist la vermella directa per una duríssima entrada a Busquets. Amb un home més, el Barça ja ha sotmès totalment el rival a la seva àrea i després d’un parell de clares ocasions, de Messi, que ha tornat a trobar en Jordi Alba al seu millor aliat, i de Suárez, que ha estavellat la pilota al pal, per fi ha trobat el gol. L’encarregat d’obrir la llauna ha estat precisament el davanter uruguaià, que després de connectar molt bé a la frontal amb Paco Alcácer, un dels homes que ha entrat de refresc i que també havia estat aprop de marcar, ha retallat a Asenjo i ha fet pujar el 0-1 al marcador.

Amb encara més d’un quart d’hora per endavant, el Barça, tot i alguna concessió que es podia haver estalviat, ha intentat controlar i segellar el triomf, i el que ho ha fet ha estat Messi, a passada de Busquets, després d’una greu pèrdua de Víctor Ruiz. L’argentí ha trencat així una ratxa de quatre jornades sense veure porteria.