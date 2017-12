Recuperen el camí del triomf

El Barça continuarà una setmana més i una jornada més, i ja en van quinze, liderant amb tranquil·litat la lliga. Tots els seus perseguidors, València, Atlético i Real Madrid, havien guanyat, i els d’Ernesto Valverde no van fallar tot i tenir un difícil desplaçament a Vila-real i estar pressionats pels resultats de la resta d’aspirants al títol. No va ser un partit brillant dels blaugrana, però el van resoldre gràcies als gols de Luis Suárez i de Leo Messi en la segona part, quan els locals jugaven amb un home menys per una justa expulsió del jove Raba, que va fer una entrada molt lletja amb els tacs pel davant a Sergio Busquets quan encara quedava més de mitja hora de partit, fet que van aprofitar els catalans per tancar el Vila-real a la seva àrea i aconseguir una altra victòria, la dotzena en quinze jornades disputades.

Valverde, com a mínim fins que torni Dembélé, té decidit jugar amb un 4-4-2. No tots els partits, però sí els importants. O els que el Barça juga contra els equips més complicats. Ho va tornar a fer ahir a Vila-real. Com a Madrid contra l’Atlético o a Mestalla contra el València. Amb aquest dibuix, el Barça és més consistent. Li fan pocs gols. Ahir va tornar a marxar amb la porteria a zero. També perquè té Ter Stegen, que quan falla alguna cosa en l’engranatge de l’equip, apareix per resoldre la situació. Com va fer en el minut 15, quan va fer una de les aturades de la temporada a una rematada de Roberto Soriano, que havia empalat molt bé una bona centrada de Mario Gaspar des de la dreta. Les arribades dels laterals són una de les armes del Vila-real. Valverde ho sap i per això ahir va ser Sergi Roberto qui va ocupar el lateral dret en detriment de Semedo. Per la seva banda va arribar Jaume Costa un parell de vegades amb perill en la primera part. La defensa blaugrana va complir durant gairebé tot el partit. Hi havia certa desconfiança després de l’estripada que es va fer Umtiti contra el Celta. El francès estava en un gran moment de forma i, amb Mascherano lesionat i amb les maletes preparades per deixar el club en aquest mercat d’hivern, Valverde se l’havia de jugar amb Thomas Vermaelen. I el central belga, que en cap moment es va complicar la vida i es va entendre bé amb Piqué, va tornar a complir i a demostrar que si el respecten les lesions és un central molt vàlid per formar part d’aquesta plantilla.

Durant la primera part, el Barça va tenir més problemes en l’aspecte ofensiu. Els blaugrana van mirar de pressionar com ho havien fet a Mestalla, però les seves possessions no van ser tan efectives. Perquè Rakitic no estava gaire fi, Denis, substitut del lesionat Iniesta ho intentava sense gaire encert en l’última passada, i Paulinho va estar perdut durant llargues estones. Així que Messi i Jordi Alba van ser les úniques fonts d’inspiració blaugrana durant aquest primer període. És cert que es podrien haver avançat amb un cop de cap de Piqué en el minut 3 que va anar al travesser de la porteria del reaparegut Sergio Asenjo, però al final dues accions de Messi van ser les úniques dignes de menció. Una falta que va aturar Asenjo i un xut que va fregar el pal després d’una recuperació de Paulinho. De Luis Suárez, poques notícies. Molta lluita, uns quants fores de joc i poca cosa més. El millor de l’uruguaià va arribar en la segona part, quan va trobar més espais a la defensa de l’equip de Javi Calleja.

El Barça continuava durant els primers minuts de la segona part sense posar en problemes Asenjo i per això Valverde va modificar el seu pla inicial. Els blaugrana estaven obligats a guanyar i Alcácer va entrar al terreny de joc per Denis Suárez. El de Torrent va caure a la banda esquerra i el Barça va començar a originar perill amb la famosa combinació entre Messi i Alba. Dues bones centrades del lateral no van acabar en gol de miracle. La de Messi va fregar el pal i la de Suárez va impactar contra ell. Entre les dues jugades, Raba havia estat expulsat.

Amb un home més i amb Aleix Vidal al terreny de joc –va entrar per Paulinho– per mirar d’obrir el camp també per la banda dreta, va arribar el primer gol. Curiosament no va ser en una arribada per la banda, sinó en una jugada pel mig, en què Suárez va trobar dues combinacions, amb Messi i Alcácer, per batre Asenjo.

Una vegada fet el més difícil i quan faltava poc més d’un quart d’hora, els de Valverde s’havien de dedicar a tenir la pilota. Ho van fer, tot i que Ter Stegen va haver de demostrar que està entre els millors porters del món amb una altra gran aturada a un xut de Trigueros. Els locals ja van veure que era impossible batre l’alemany i van deixar de creure en res quan Leo Messi va aprofitar una errada en la passada de Víctor Ruiz per fer el segon gol del Barça i sentenciar una victòria que deixa els blaugrana a cinc punts del València, a sis de l’Atlético de Madrid i a vuit del Real Madrid.