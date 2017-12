“Era un partit fonamental, i més després de dos empats”

Content i alleugerit. Així es va mostrar ahir Valverde a la sala de premsa de l’estadi de La Ceràmica, just després de la soferta victòria del Barça contra el Vila-real, amb la qual els blaugrana van trencar una ratxa de dos empats seguits en la lliga. “Era un partit fonamental per a nosaltres, contra un gran rival i en un estadi on sempre és difícil guanyar. El Vila-real ens ha creat problemes en la circulació, amb l’afegit que és un equip molt ben preparat per sortir al contraatac. És una victòria important”, va analitzar Valverde, que va considerar que aquest triomf no és cap tipus de bàlsam i que la competició no s’atura. “En el futbol la tranquil·litat no existeix. Estem contents per la victòria, però el proper cap de setmana hi ha un altre partit igual d’important.” Qüestionat sobre la vermella a Raba, una acció clau en el partit, el Txingurri va considerar que havia estat una decisió encertada. “Ha estat una entrada forta i qui menys ha protestat és el mateix jugador. Raba ha anat a disputar la pilota, no a fer mal, però s’ha passat de frenada.”

Pel que fa als noms propis, Valverde va lloar l’excel·lent entrada en escena de Vermaelen, que està complint amb escreix després d’un llarg període d’inactivitat: “Ha hagut d’entrar en un moment decisiu del curs i està responent molt bé.” L’altre nom propi del partit va ser Alba, que amb les seves incursions per la banda esquerra va aconseguir obrir la defensa local: “El Vila-real tancava molt bé per dins i ens deixava les bandes. Les arribades d’Alba ens han ajudat molt. La seva connexió amb Messi és una assegurança de vida per a nosaltres.” Ja per acabar, Valverde va ser qüestionat sobre si considerava que Guardiola havia de ser sancionat per “lluir símbols polítics”, en referència al llaç groc. “No”, va respondre el tècnic blaugrana.