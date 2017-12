‘London calling’

Les matemàtiques solen ser infal·libles, i ahir va tornar a quedar clar en el sorteig dels vuitens de final de la lliga de campions, en què al Barça li va tocar el rival més temible, el Chelsea, amb el qual tenia gairebé un 44% de probabilitats d’enfrontar-s’hi. Els blaugrana, doncs, se les hauran amb l’actual campió de la Premier, segon del seu grup en veure’s sorprès per la Roma, amb l’únic avantatge de disputar la tornada al Camp Nou. “Ha estat un sorteig dur per a nosaltres. El Chelsea va guanyar la lliga el curs passat, és un equip fort, amb el clàssic punt físic de la Premier. A més, amb Morata ha guanyat velocitat i Hazard és un perill entre línies”, va analitzar ahir Ernesto Valverde a Barça TV. “Serà un contrincant molt dur. Té molts jugadors amb els quals hem compartit vestidor. Tenim ganes de disputar ja el primer partit”, va afirmar per la seva banda Sergi Roberto, durant l’acte d’entrega del premi Barça Jugadors. “Possiblement era un dels rivals més forts que ens podien tocar, però per ser el campió de la Champions has de jugar contra tots. Afrontarem l’eliminatòria amb optimisme i confiança, amb ganes de seguir en la competició”, va opinar Guillermo Amor, el director de les relacions institucionals del Barça. I, és clar, como era de preveure, l’emparellament tampoc ha agradat gaire a Londres, on Antonio Conte, el tècnic dels blues, va admetre que serà una eliminatòria d’alta volada. “Quan arribes en aquest punt de la competició has d’estar preparat per enfrontar-te amb qualsevol rival, i contra el Barça haurem de jugar al 120% i estar a punt per disputar el partit de tornada lluny de casa.” Val a dir, però, que encara falta molt perquè es disputi aquesta eliminatòria, ja que l’anada, que es jugarà a Stamford Bridge, serà el 20 de febrer, mentre que la tornada no es disputarà fins al 14 de març, d’aquí a més de tres mesos.

Un rival poderós

Potser el Chelsea no disposa de la constel·lació d’estrelles que sí que tenen altres gegants d’Europa, però, a canvi, els blues traspuen la flaire dels conjunts ben treballats, amb un estil de joc i uns sincronismes en els quals s’aprecia l’empremta del seu entrenador, Antonio Conte. El tècnic italià, de fet, ha passat d’alternar durant la seva primera temporada a Londres un 3-4-3 amb un 4-4-2, a decantar-se enguany clarament per un 3-5-2, un esquema que ja va implementar amb èxit en la seva etapa a la Juventus. Amb Courtois com una assegurança de vida sota els pals, la línia de tres l’acostumen a formar Azpilicueta, David Luiz i Cahill, tot i que darrerament Conte també està usant molt el jove danès Andreas Christensen. En fase defensiva, als tres centrals s’hi uneixen els dos carrilers, Victor Moses i Marcos Alonso, dues peces imprescindibles per entendre el bon funcionament de la pissarra de Conte. Davant de la defensa, el tècnic italià situa Kanté i Bakayoko, dos portents físics que aporten contenció i feina fosca, que és el que permet a Cesc Fàbregas jugar alliberat, com feia Pirlo a la Juventus de Conte. I davant, els dos referents del Chelsea, Eden Hazard, el jugador que marca les diferències tècniques i Álvaro Morata, el gran fitxatge blue d’aquest estiu, un jugador mòbil i amb gol. Conte, a més, disposa d’un fons d’armari força important, ja que a la banqueta té jugadors del nivell de Willian, Pedro i Batshuayi, futbolistes capaços de canviar el decurs de qualsevol partit.

Imatges per a la història