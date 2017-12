El Madrid, amenaçat per Neymar i Mbappé

“He estat amb els dirigents del PSG i ells no estaven contents amb el sorteig perquè s’enfronten a l’actual campió.” Emilio Butragueño, en declaracions recollides al web oficial del Real Madrid, va optar per un missatge embravit a l’hora de valorar l’emparellament dels blancs amb el PSG, l’altre gran duel que va oferir ahir el sorteig dels vuitens de la Champions, més enllà del Chelsea-Barça. Una eliminatòria amb l’anada al Bernabéu (14 de febrer) i la tornada al Parc dels Prínceps (6 de març) i que està farcida d’atractius esportius. Tampoc hi falta un component de morbositat motivat per la presència de Neymar i Mbappé, que han estat objectes de desig del club blanc.

Amb un to similar al discurs del director de relacions institucionals del Madrid, l’entrenador del PSG, Unai Emery, també s’envalentia a l’hora de respondre als micròfons de BeIN Sports sobre el frec a frec amb els de Zidane: “No crec que hagi estat el pitjor sorteig possible per a nosaltres. Tenim el nivell per fer-los front. La Champions consisteix a mesurar-se amb els millors. Estem contents de desafiar-los.”

La confiança d’Emery es referma amb dos noms: Neymar i Mbappé. L’arribada de tots dos a París l’estiu passat després que el PSG rebentés el mercat de fitxatges va ser prou significativa de l’ambició que té el club francès per aixecar la Champions. Juntament amb Cavani, tots tres formen la línia ofensiva temible, com s’ha vist en la fase de grups del torneig, resolta pels d’Emery com a primers –al davant del Bayern– i amb rècord de gols inclòs. Per contra, el Madrid va pagar la seva major irregularitat amb la segona plaça del seu grup –darrere del Tottenham–. Com a conseqüència, haurà de fer front a la tornada a domicili. Butragueño, però, hi treia importància: “Jugar el segon partit a casa sembla que et dona un lleuger avantatge, però, en canvi, l’any passat vam jugar les semifinals contra l’Atlético i van guanyar 3-0 en l’anada. Un resultat que va ser extraordinari per defensar al Calderón.”

Però si es tracta de veure precedents, el Madrid no en surt ben parat. De fet, el seu balanç històric contra el PSG en eliminatòries directes li és desfavorable. La temporada 1992/93, coincidint amb els quarts de la copa de la UEFA, els francesos van remuntar un 3-1 encaixat al Bernabéu gràcies a un 4-1 posterior al Parc dels Prínceps. El curs següent (1993/94) tots dos conjunts van tornar a topar, aquest cop en els quarts de la recopa, resolta novament a favor del PSG (0-1 al Bernabéu i 1-1 a París). En contraposició, l’última vegada que es van enfrontar en la Champions, coincidint amb la fase de grups de fa dues edicions (2015/16), el Madrid va imposar-se al Bernabéu (1-0) i va empatar al Parc dels Prínceps (0-0).

