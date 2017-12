“Voldria tornar a jugar algun dia en la lliga”

L’estiu passat, Víctor Vázquez reconeixia a L’Esportiu que la seva il·lusió era guanyar l’MLS. Uns mesos després, el jugador català ha portat el Toronto FC a fer història i a ser el primer club canadenc que obté el seu primer títol de la lliga nord-americana. En un any, la vida de Vázquez ha canviat com un mitjó. De l’ostracisme a Mèxic a la glòria al Canadà.

Com ha viscut el Toronto el primer títol de la seva història en l’MLS?

S’ho pot imaginar. Toronto ha embogit.L’MLS l’ha guanyada un equip canadenc per primera vegada. Hem tocat la glòria i hem fet història! Des que va perdre la final l’any passat, tothom tenia una espina clavada que hem pogut treure en la primera oportunitat que hem tingut. L’afició ha estat al costat de l’equip tot l’any i, un cop guanyada la lliga, ha estat una festassa.

Quantes vegades havia somiat una temporada així?

Quan arribes a un equip, a un club i a una ciutat noves com Toronto, ho fas amb aquella il·lusió de fer-ho tan bé com sigui possible. Però havia de ser molt optimista per pensar que acabaria sent una temporada tan brillant. Els títols acaben sent la recompensa a un any d’esforç, i els tres que hem obtingu l’han acabat de fer perfecte.

Toc, visió de joc, lideratge i gols. Ha recuperat la millor versió de Víctor Vázquez?

Sí, n’estic convençut. Venia d’una breu etapa a Mèxic, on vaig viure el pitjor any de la meva carrera com a futbolista. Ho he aconseguit amb escreix, com ho demostren els meus números, aportant de manera decisiva en l’aspecte individual i col·lectiu. A Toronto m’he trobat un projecte fet a mida, amb un equip molt equilibrat i on he pogut gaudir moltíssim del futbol.

Tenir companys com Bradley, Giovinco i Altidore fa que el seu rendiment cotitzi a l’alça?

I tant! Ens entenem tan bé a dins com fora a del camp. Els quatre tenim maneres de jugar molt diferents, però al final el que compta és el rendiment col·lectiu. Hem marcat diferències, com se’ns exigeix, però sense oblidar la feina de la resta de companys, que ho han brodat. Hem estat els justos campions, els més regulars i els que millor joc hem ofert.

Després de guanyar aquest triplet (la lliga canadenca, millor conferència Est i l’MLS), què espera del proper any?

Sobretot, mantenir una bona salut i seguir sense lesions. Aquest any he pogut jugar gairebé tots els partits i, quan no ho he fet, ha estat perquè l’entrenador m’ha demanat descans. L’objectiu tornarà a ser repetir el mateix que aquest any i, sobretot, l’oportunitat de lluitar en la lliga de campions de la Concacaf, la màxima competició de clubs de l’Amèrica del Nord, l’Amèrica Central i el Carib i que té com a premi jugar el mundial de clubs.

Durant l’estiu, se celebra el partit de les estrelles de l’MLS contra un gran equip europeu. Li agradaria ser-hi l’any que ve?

I tant! Entenc que hi ha jugadors de molt renom internacional, que és molt difícil, però després d’aquesta temporada, i si comencem bé la propera, lluitaré per ser un dels escollits.

El futbol europeu mira de reüll l’MLS. Espera tornar algun dia?

Voldria tornar algun dia a jugar en la lliga, a primera divisió. Només ho vaig poder fer en dos o tres partits amb el Barça i em queda aquesta espina clavada. Al Camp Nou sé que ja és impossible, però sí que m’agradaria fer-ho en algun altre equip per gaudir del que no vaig poder fer.

En un futur, preferiria una sortida o fer carrera a Toronto?

Ara mateix soc molt feliç a Toronto, jo i la meva família. No tinc la intenció de moure-m’hi, no em veig en un altre equip que no sigui aquest i, en aquest sentit, estic molt tranquil.

Aquest any, l’MLS ha parlat més català que mai gràcies a quatre jugadors fets a la Masia que s’han repartit els títols. Vostè, campió de lliga; Víctor Rodríguez, subcampió de lliga, i Ilie Sánchez i Cristian Lobato, campions de copa.

Sí, el 2017 ha estat l’any dels catalans en l’MLS. Això demostra que la Masia és una de les millors escoles per aprendre a jugar a futbol, i nosaltres hem pogut exportar-ho en un país com els Estats Units. És un moment molt dolç, i prova d’això és que als mitjans nord-americans els agrada molt quan fas referència al Barça en el teu passat.

Parlant del Barça… Arriba el clàssic. La lliga es pot deixar sentenciada abans de Nadal?

L’únic desig que tinc és que el Barça torni a guanyar al Bernabéu. Si ho fa, la lliga estarà sentenciada. Però el Real Madrid sempre apareix i desperta quan menys t’ho esperes. Va començar fluix, però s’està recuperant. Els blancs sempre lluitaran per tots els títols.

Més difícil serà l’eliminatòria contra el Chelsea?

Serà molt complicada i oberta. És un rival molt dur físicament, amb una defensa molt forta i amb jugadors com Cesc, Pedro i Morata, que faran més viva l’eliminatòria.

Fa set anys que és fora de Barcelona, a l’estranger. Què en troba més a faltar?

El dia a dia amb la família i els amics. Barcelona és una ciutat meravellosa, però quan et vas fent més gran acceptes que has de fer carrera a l’estranger. Fa un any i mig que no faig vacances i en tinc moltes ganes.