Arda Turan, al seu país per negociar un possible adeu

Arda Turan es troba al seu país per intentar trobar una sortida a la situació d’ostracisme que viu al FC Barcelona. El migcampista turc no entra en els plans ni del club ni d’Ernesto Valverde i ja sap per boca dels responsables esportius que està en el mercat i que seria convenient que es busqués un equip en l’obertura de la finestra d’hivern. A l’estiu també van arribar algunes propostes, però Arda Turan va optar per no escoltar-les amb gaire interès i esperar a veure què passava amb un nou entrenador.

Després d’aquests primers mesos de competició, ja sap la resposta. Valverde no compta amb ell. De fet, és l’únic jugador de la plantilla –al marge del lesionat Rafinha– que no ha disputat ni un minut en cap de les competicions. L’últim cop que es va vestir de curt va ser en l’amistós contra el Nàstic de Tarragona. I quan ha estat en disposició de jugar, Turan ha esgrimit alguns problemes físics que l’han deixat fora d’algunes convocatòries. Veient com la seva situació no té solució, el turc ha decidit començar a moure’s per trobar una sortida i poder tornar a jugar a futbol. La que li fa més el pes és tornar a Turquia, i per això ahir estava al seu país per negociar amb el Galatasaray, el club on es va formar i on va jugar durant bona part de la seva carrera. Segons va informar la CNN turca, el jugador es va reunir amb el president, Dursun Özbek, i amb el director esportiu, Cenk Ergün.

Les converses van anar prou bé, però encara no es pot parlar de cap acord. S’ha de tenir en compte el que va admetre dimarts el seu representant, Ahmed Bulut. “Li queden dos anys i mig de contracte i té un molt bon acord amb el Barça, no tots els equips es poden permetre aquest contracte. Però el que vol Arda Turan és jugar.” El Galatasaray ja fa temps que busca algun patrocinador que pugui finançar el fitxatge. El Barça vol que marxi preferentment traspassat per poder treure’n diners, però tampoc descarta que ho faci mitjançant una cessió. L’objectiu prioritari és alliberar-se de la seva alta fitxa i que no es quedi a Barcelona, on es passarà tota la temporada a la graderia. De la lliga turca, Turan té molt clar que només vestirà la samarreta del Galatasaray.

El migcampista blaugrana, que la temporada passada ja va refusar ofertes molt importants econòmicament de la lliga xinesa, també interessa a l’Arsenal i a algun altre equip. El seu adeu cada cop és més proper.