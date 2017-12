“Coutinho i Mina serien dos grans fitxatges”

El 6 de maig del 2009 Andrés Iniesta i Stamford Bridge van quedar units de per vida. Un gol associat a un moment màgic. Un gol per a la història. El més important que ha fet el futbolista manxec amb la samarreta del Barça. L’Iniestazo. Gol amb denominació d’origen. Vuit anys i mig després cap culer ha oblidat aquella acció. Tampoc cap aficionat del Chelsea. Ni Cech. Ni Ballack. Lògicament tampoc l’home que va dur el Barça a Wembley.

El 20 de febrer que ve a Iniesta se li tornaran a reproduir moltes imatges al cap. La mà de Xabi Alonso va tornar a unir dilluns a Nyon els camins del de Fuentealbilla i el Chelsea. Iniesta, als 33 anys, tornarà a l’escenari dels fets. I sap que si el Barça vol jugar la final de Kíev, primer haurà de superar un examen duríssim en la fase dels vuitens. L’heroi d’aquell 6 de maig admet la dificultat del cara a cara contra els d’Antonio Conte, tot i que també veu el Barça preparat: “El primer que vaig pensar quan va sortir la bola del Chelsea va ser que serà un enfrontament molt dur. És un rival molt potent. Segur que el retorn a Londres em generarà molts records personals, però el que realment importa és superar l’eliminatòria.” “Ara estem bé. Celebrem el moment que viu l’equip. No hem perdut cap partit però volem seguir creixent. I tenim marge per fer-ho. Veig un Barça sòlid i amb possibilitats de lluitar per tots els títols.”

Tot i que la plantilla tenia dia de festa, el manxec va anar ahir a la ciutat esportiva a fer treball de recuperació. Iniesta va tenir temps per fer feliços també catorze culers, guanyadors del concurs #IniestaPerUnDia, amb els quals va compartir ahir una jornada inoblidable, en una iniciativa d’Estrella Damm, amb la col·laboració del FC Barcelona. Abans, el capità va atendre la premsa i va passar revista a tota l’actualitat blaugrana. Duel contra el Chelsea al marge, Iniesta va avalar també els fitxatges de Coutinho i Yerry Mina: “Serien dos grans fitxatges. Dos reforços importants. Per a la demarcació i pel seu potencial. Jugar al Barça no és fàcil, però són jugadors que poden seguir creixent en un entorn difícil com aquest. No hem d’oblidar que aquí no hi ha marge per als empats o les derrotes.” “Ser central al Barça no és fàcil. Cal personalitat i talent per jugar en un club tan exigent. Tenir bona sortida de pilota, ser bon marcador... Tant de bo el club l’encerti si creu que cal reforçar l’equip ja sigui en el mercat d’hivern o a l’estiu”, va dir quan se li va preguntar per les característiques que ha de reunir un central per jugar al Barça.

I és que a ningú se li escapa que amb la marxa de Mascherano el Barça està obligat a moure fitxa en aquest sentit. Iniesta, no obstant això, es resisteix a donar Masche per perdut fins que no hi hagi res oficial: “En el dia d’avui no estem resignats perquè la notícia no s’ha produït. A mi m’agradaria que continués al club per tot el que representa per a l’equip, però és clar que cadascú sap què li convé més. Veurem què acaba passant.”

Iniesta veu bé l’equip i també es veu bé a si mateix físicament. El manxec va ser baixa contra l’Sporting de Portugal i el Vila-real per unes petites molèsties musculars, però s’apunta al partit de diumenge contra el Deportivo de la Corunya (20.45 h): “Em trobo més o menys bé. Espero estar a disposició per al partit de diumenge. Soc optimista.” “Aquest any estic jugant amb més assiduïtat i les sensacions són millors que fa un any. La temporada anterior va ser difícil, amb tres lesions, dues per contacte directe. Ara al 2018 li demano guanyar tots els títols que no vam guanyar la temporada passada i també salut. Que em respectin les lesions i pugui disfrutar del futbol.”

Amb el clàssic del Bernabéu a la cantonada (dia 23, 13.00 h), a Iniesta se li va preguntar inevitablement pel Real Madrid. També per un Cristiano que ahir va tornar a marcar contra l’Al-Jazira en el mundial de clubs, en un partit en què a l’equip de Zidane li va anar d’un pèl de vorejar el ridícul (1-2), i que fa uns dies es va autoproclamar el millor futbolista de la història després de rebre la cinquena Pilota d’Or. En un extrem, l’ego del portuguès; en l’altre, la sinceritat i la humilitat d’Iniesta. “No tinc res a dir si Cristiano es considera a ell mateix el millor de la història. Cadascú és lliure d’opinar el que cregui. El que és clar és que està entre els millors. Que tingui les mateixes Pilotes d’Or que Messi és una cosa que hauríem de preguntar a qui vota aquest premi, no a mi. Per mi és clar. Per mi el millor és Leo, per tot el que representa.”

A Iniesta també li va tocar parlar d’un excompany com Neymar. Des que Xabi Alonso va emparellar el Madrid amb el PSG, a la capital no es parla d’altra cosa. La premsa de Madrid fa dies que ha engegat tota la maquinària. Volen veure el brasiler de blanc, tant sí com no. Neymar és l’etern somni de Florentino i el rum-rum els pot anar bé per mirar d’escalfar l’eliminatòria contra els francesos. O almenys mirar de desestabilitzar. “Neymar al Madrid? En el futbol tot pot passar. Em molestaria perquè és un jugador únic i significaria reforçar el màxim rival. Però tampoc és una cosa que m’importi gaire. No hem d’oblidar que estem parlant d’hipòtesis.”

Un dels altres noms propis, el de Denis. Andrés demana temps i paciència amb el gallec i fuig de les etiquetes: “Quan jo vaig pujar al primer equip vaig haver de patir també comparacions. No ajuden. No crec que se l’hagi de considerar el meu relleu. Sí que puc dir que està capacitat per triomfar al Barça. Acabarà sent un jugador important per a aquest club. Sempre l’he considerat un jugador amb un gran futur. Té marge per créixer.” Paraula de capità.