Els viatges de Nujeen

D’Alep a Colònia i de Colònia a Barcelona, amb la primera parada al Camp Nou. Així s’ha complert El somni de Nujeen. És el títol del minidocumental que relata la història d’un viatge, “el millor” de la seva vida, com reconeix la mateixa protagonista, Nujeen Mustafá, i que ahir es va presentar a l’auditori 1899 per donar el tret de sortida a la campanya de Nadal 2017 del Barça.

Fa poc més de dos anys, aquesta noia kurda, que ara ja en té 18 i que és una de les milions de víctimes de la guerra de Síria obligades a fugir de casa seva, pujava a una llanxa per emprendre un camí que la va portar a recórrer gairebé 5.000 quilòmetres. El destí, Alemanya. Entremig, tota una odissea plena d’entrebancs que per a molts ha acabat de la pitjor manera, i que en el cas de la Nujeen, tenia la dificultat afegida de la paràlisi cerebral que li impedeix caminar. La seva germana, Nasrine, va ser l’encarregada d’empènyer la seva cadira de rodes al llarg de mig Europa i gairebé una desena de fronteres, amb l’objectiu d’emprendre una nova vida al país teutó, al costat de dos germans més.

Allunyada dels seus pares, que es van haver de quedar a mig camí, a Turquia, la Nujeen va trepitjar per primer cop l’escola a Alemanya, ja que a Alep vivia en un cinquè pis sense ascensor i li era impossible anar a classe amb normalitat. Va ser a través de la televisió, sobretot, i d’internet, on va aprendre, entre moltes altres coses, un anglès més que notable que la va ajudar, a ella i als seus, en el llarg camí emprès des de Síria. La seva història, que va fer la volta al món, es narra amb detall en el llibre Nujeen, escrit per ella mateixa i la periodista Christina Lamb, que també va col·laborar en l’autobiografia Jo soc la Malala. A les pàgines del llibre, Nujeen no amaga la seva passió pel Barça, que li ve des que tenia 5 anys, tipa de sentir la seva germana gran, aficionada de l’etern rival. També comenta que la seva gran il·lusió era poder conèixer Leo Messi, un somni que encara que li semblés difícil, ha pogut complir.

A través de la Fundació Barça, compromesa fermament amb el drama dels refugiats –ha posat en marxa iniciatives per a refugiats de bracet d’organitzacions com ACNUR, Open Arms i Creu Roja, i també programes sobre el terreny a Grècia, el Líban i Itàlia–, s’ha fet realitat. “Què hi fa aquí l’autocar del Barça?”, va preguntar la Neujeen quan el va veure aparèixer per casa seva, conduït pel Manu, el xòfer del primer equip. Poc esperava que hi havia de pujar per llegir un missatge de Gerard Piqué, que la convidava a viatjar a Barcelona per veure en directe el partit contra el Celta i conèixer de prop la plantilla blaugrana. Començava llavors un viatge, un altre, de prop de 18 hores i 1.360 quilòmetres, que va servir també per començar una bonica amistat amb el Manu, un d’aquells molts treballadors anònims que representen els valors del club.

A la seva arribada a la Ciutat Comtal, la Nujeen volia anar directament al Camp Nou, on la va rebre el president, Josep Maria Bartomeu, amb qui hi va haver un intercanvi de presents: ella el va obsequiar amb el seu llibre i ell, amb la seva insígnia personal del club. No va poder celebrar una victòria contra el conjunt gallec, però un cop l’àrbitre va xiular el final del matx, va arribar la tan desitjada hora de conèixer Piqué i Ter Stegen, dos dels jugadors que han participat directament en aquesta història inoblidable. L’endemà va poder saludar més cracs: Iniesta, Luis Suárez, Rakitic i, és clar, Messi. Tot plegat, ho va recordar ahir, emocionada pel que va viure fa uns dies, a més de descriure’s a ella mateixa: “La Nujeen Mustafá és una noia normal que somia com qualsevol altra. És una fan enorme del Barça que ha passat per coses molt difícils a la vida i que no es creu que sigui aquí.” Tampoc oblida el sextet del 2009 ni el triplet del 2015, en què va viure “els dies més feliços” de la seva vida, a més de destacar, convençuda, que “el Barça és més que un club perquè ajuda a complir els somnis”.