Iniesta i Mascherano podrien jugar

Després de dos dies de descans, els homes d’Ernesto Valverde van tornar ahir a la feina per preparar el partit contra el Dépor, decisiu per mantenir la distància amb els perseguidors i donar un cop sobre la taula abans del clàssic, perquè el Madrid ha ajornat el partit contra el Leganés pel mundial de clubs. Les dues principals novetats en la llista blaugrana per al duel de diumenge podrien ser Iniesta i Mascherano, que ahir van completar la sessió sense problemes.

El migcampista de Fuentealbilla no juga des de l’enfrontament contra el Celta, en el qual es va retirar en el minut 53 amb molèsties, i, posteriorment, va ser baixa contra l’Sporting Club i el Vila-real per una sobrecàrrega en el soli de la cama esquerra de la qual ja sembla totalment recuperat i podria ser a la convocatòria contra el Dépor. Qui també podria ser-hi i resoldre un problema a Valverde en l’eix de la defensa és Mascherano, que aquesta setmana ha tornat als entrenaments després de superar el trencament fibril·lar en el bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en l’amistós d’Argentina contra Nigèria.

L’argentí, en plena polèmica pel seu possible comiat en el mercat d’hivern, podria tornar a una convocatòria un mes després per suplir la baixa d’Umtiti i donar descans a la parella Piqué-Vermaelen pensant en el clàssic del Bernabéu. David Costas ja no es va entrenar ahir amb el primer equip i tot fa pensar que l’argentí rebrà l’alta mèdica per al partit de diumenge. Amb la tornada de Mascherano i el bon rendiment del central belga s’obre un nou debat, que Valverde haurà de resoldre, per veure qui serà titular en el duel contra el Madrid.

Per la seva part, Rafinha continua fent passos ferms per tornar als terrenys de joc i també va completar la sessió preparatòria amb tota normalitat. L’única absència de l’entrenament amb el grup va ser la de Ter Stegen, que es va exercitar sobre el camp de sorra de la ciutat esportiva Joan Gamper per realitzar treball específic de força, tot i que la participació del porter alemany en el duel contra el Dépor no corre perill. Avui i demà l’equip es tornarà a entrenar per preparar el duel de lliga.