Dembélé ja albira la llum

La seva integració en els exercicis amb tot el grup va creixent

La plantilla blaugrana va reprendre ahir els entrenaments després de dos dies de descans i ja amb l’ull posat en el partit de diumenge contra el Deportivo al Camp Nou. Entre els jugadors que van exercitar-se sobre la gespa del camp d’entrenament Tito Vilanova també hi havia Ousmane Dembélé, integrat en el grup de treball. En les imatges facilitades pel Barça es podia observar l’extrem francès participant en un dels característics rondos amb Sergi Roberto, Alba, Rakitic i altres companys. Una presència que s’ha anat repetint des de mitjans de la passada setmana, quan ja se’l va veure treballant sobre la gespa amb el grup. Des de llavors, la seva participació dins del treball de grup ha anat creixent, un fet que reflecteix que el procés de recuperació de la seva lesió avança a un bon ritme.

La reaparició de Dembélé, però, encara no té data fixada. El que sí està clar és que ningú al club blaugrana vol córrer riscos. Així ho va expressar el mateix Ernesto Valverde quan a principis de desembre se li va preguntar per la possibilitat que el francès pogués tornar a jugar abans de l’aturada de la competició per Nadal, amb el clàssic contra el Madrid al Bernabéu –23 de desembre– com a última gran cita de l’any: “No correrem cap risc per avançar el seu retorn una setmana després del temps que fa que està lesionat. En principi, no comptem amb ell fins després de Nadal.” En aquest escenari, els primers compromisos que apareixen amb l’entrada del 2018 són l’anada dels vuitens de copa contra el Celta –4 de gener– i la visita del Llevant corresponent a la 18a jornada de lliga (7 de gener). Els missatges de calma respecte al retorn de Dembélé tenen bons fonaments. D’entrada, l’extrem francès, de només 20 anys, va ser operat el 19 de setembre a càrrec del prestigiós cirurgià Sakari Orava, just tres dies després d’haver patit una ruptura del bíceps femoral de la cama esquerra al camp del Getafe. Després de la intervenció –poc usual en un futbolista tan jove–, els serveis mèdics del Barça van determinar com a temps de baixa aproximat uns tres mesos i mig. Un espai de temps que ja assenyalava cap al mes de gener per a la reaparició del jugador, per qui el Barça hi té centrades moltes expectatives. De fet, el Barça va invertir ni més ni menys que 105 milions d’euros, més uns 40 vinculats a variables en el seu fitxatge. Es tracta, doncs, de la inversió en un futbolista més cara de la història del club blaugrana, amb el desig d’omplir el buit deixat per la inesperada marxa de Neymar a l’estiu. Una inversió, tant esportiva com econòmica, que obliga a tenir-ne bona cura.

Des de l’operació, el procés de recuperació de Dembélé ha estat molt positiu. El mateix doctor Orava, que segueix en contacte amb els serveis mèdics del Barça, ho ha destacat en diverses ocasions en què li han preguntat per l’evolució del jugador. També Dembélé ha transmès les bones sensacions que té. De fet, a finals de novembre, aprofitant una visita als seus excompanys del Rennes, coincidint amb un partit contra el Nantes, va avançar en unes declaracions captades per Canal+ França que ja se’l veuria treballant amb el grup en un parell de setmanes. Una previsió que s’ha fet efectiva. El procés de recuperació, per tant, entra en la recta final, ara amb la missió de tornar a agafar el ritme perdut durant aquests darrers mesos, allunyat dels terrenys de joc. I en el procés, la bona trajectòria de l’equip en la lliga suposa un avantatge a l’hora d’afrontar aquesta fase final fins a la reaparició sense presses. De fet, el clàssic és una cita atractiva, però més enllà queda tota la segona part de la temporada i la més decisiva. I Dembélé s’albira com un reforç d’hivern de primer ordre.

Sense urgències

Quan falten dos partits per l’aturada de Nadal, el Barça pot presumir d’un sòlid lideratge en la lliga, amb cinc punts sobre el València, el segon classificat de la taula. Per la seva banda, el Madrid és quart, a una distància considerable del Barça: 8 punts. Un coixí que permet als de Valverde afrontar el clàssic del 23 de desembre sense urgències ni amb la necessitat de revulsius. Amb Leo Messi com a eix central, Valverde ha sabut construir un equip basat en la solidesa del conjunt, que només ha encaixat 7 gols en la lliga en 15 jornades. Ho ha propiciat per la seva aposta per enfortir la zona ampla, apostant sovint per situar 4 migcampistes. Aquest dibuix que parteix d’un 4-4-2 també s’ha vist impulsat per l’absència, per lesió, de Dembélé, ja que relleus com Gerard Deulofeu –el jugador de la plantilla de característiques més similars– no han acabat d’oferir la seva millor versió. Una de les incògnites per desvetllar se centra en com encaixarà el jugador francès. En aquest sentit, la seva velocitat a l’hora d’aparèixer a l’espai per la banda pot propiciar anar cap a un 4-3-3 més clàssic, amb Messi, Luis Suárez i Dembélé com a trident d’atac. De fet, aquesta era la idea original a l’inici del curs.

Tan sols tres partits