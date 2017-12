La gran oportunitat

Fernando Vázquez, Víctor Fernández, Víctor Sánchez del Amo, Gaizka Garitano i Pepe Mel. Aquesta és l’extensa llista d’entrenadors que han passat per la banqueta del Deportivo des del gener del 2014, moment en què Tino Fernández va assumir la presidència del club amb l’objectiu de refermar-lo a la primera divisió. Tot i haver assolit sempre, des de llavors, la permanència, però, la inestabilitat esportiva ha estat la nota dominant en aquest període, en què el ball de jugadors, tècnics i estils de joc s’han convertit en una constant. Per això, quan el club va decidir l’acomiadament de Pepe Mel, i malgrat temptejar l’opció de fitxar Raúl Caneda, l’entitat va optar per mirar al filial, on Cristóbal Parralo (21 d’agost del 1967, Priego de Córdoba) estava assolint uns números espectaculars. I és que l’andalús no només va aconseguir el desitjat ascens a la segona B, després de sis intents fallits, sinó que a més estava mantenint a la zona alta el filial en la categoria de bronze. Havia arribat l’hora de Cristóbal.

Venables, Aragonés, Cruyff, David Vidal, Irureta, Antic, Camacho, Bielsa i Luis Fernández. Aquests són alguns dels entrenadors que va tenir Cristóbal Parralo durant la seva etapa com a futbolista, tècnics de forta personalitat i d’estils de joc força diferents dels quals l’andalús va anar creant el seu propi llibret. “Cruyff va canviar la manera de jugar a futbol, però en cap cas jo intento imitar el que va fer ell. He agafat coses de tots els entrenadors que he tingut fins que he creat el meu propi mètode. Quedar-me només amb un o dos seria una falta de respecte pels altres.” Així es va expressar Cristóbal el dia de la seva presentació com a entrenador del primer equip del Deportivo, en què va acceptar el repte de treballar sota una pressió que li venia de nou, tot i que només a les banquetes d’elit. I és que l’andalús va dirigir joves valors –a la Damm i al filial del Dépor–, va treballar als despatxos –a la direcció esportiva de l’Espanyol– i fins i tot va tenir una petita incursió en el futbol professional –va dirigir nou partits del Girona a la segona A–. Tot plegat, unit a l’habitual constància que ja mostrava quan era jugador, han format un entrenador força complert i preparat. “Té una idea de joc molt clara i la capacitat de repetir-la les vegades que faci falta perquè els jugadors se la creguin i l’apliquin. És molt treballador i domina tant la tàctica com l’estratègia”, recorda Moha Ezzarfani, actual jugador de l’Hèrcules que va ser dirigit per Cristóbal a la Damm. “Li agrada que els seus equips dominin els partits a través de la possessió, treure la pilota des del darrere, sense rifar-la, i fer una pressió avançada i intensa després de cada pèrdua. Creu cegament en aquesta idea, i si les coses no surten no es desespera i persisteix”, hi afegeix Moha. I és clar, una part vital per assolir que tot l’equip vagi a l’una, encara que els resultats no siguin els millors, és la comunicació, un altre dels aspectes que destaca el jugador de l’Hèrcules, que està cedit pel Barça al club alacantí. “A mi em va ajudar moltíssim i em va ensenyar moltes coses. Té la capacitat per parlar clar, tant amb el grup com individualment, i mostrar allò que vol de cadascú”, opina Moha.

Per això, i malgrat que els seus inicis a Riazor no han estat gaire bons, Cristóbal Parralo no ha defallit en reiterar la seva idea de joc, amb un 4-2-3-1, un futbol intens i amb la pilota com a protagonista. Finalment, el premi va arribar dissabte passat, contra el Leganés, en què els gallecs es van imposar per 1-0, i després de completar un molt bon partit. “Hem estat superiors des de l’inici i fins al final i no ens han generat ocasions de gol. Aquest és el camí a seguir”, va afirmar el tècnic andalús.