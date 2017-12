Ferms amfitrions

El Barça de Valverde abaixarà demà la persiana al Camp Nou. El Barça-Dépor d’aquest diumenge (20.45 h) serà l’últim partit que els blaugrana jugaran a l’estadi en aquest 2017. L’objectiu és doble. El líder buscarà allargar la seva bona línia de resultats i tancar l’any invicte a la lliga com a local. Només el Celta d’Unzué ha estat capaç d’endur-se algun punt del Camp Nou en els 18 partits de lliga que ha jugat el Barça com a amfitrió en tot el 2017. Guanyar contra el Dépor permetria als de Valverde endolcir encara més els seus magnífics registres i plantar-se al Bernabéu el proper dia 23 ni més ni menys que amb 11 punts d’avantatge respecte a un Real Madrid que avui disputarà la final del mundial de clubs contra el Grêmio, a Abu Dabi; fet que l’ha obligat a ajornar el partit contra el Leganés. El Deportivo de la Corunya, per cert, no guanya al Camp Nou des de la temporada 2003/04 (0-2, Albert Luque i Sergio González). Si demà el Barça és capaç de marcar tres gols, tancaria l’any, a més, havent marcat 100 gols com a local en el còmput global de totes les competicions.

Aquest any el Barça ha fet del Camp Nou un fortí inexpugnable per als seus rivals i registra unes estadístiques quasi perfectes. Dels vint-i-vuit partits disputats a l’Estadi, els blaugrana han aconseguit la victòria en vint-i-quatre d’ells i tan sols han concedit tres empats –contra el Celta a la lliga, l’Atlético a la copa i la Juve als quarts de final de la Champions– i una derrota –contra el Madrid a l’anada de la supercopa–. El fet que el Barça sigui l’únic equip de la lliga que no ha perdut cap partit a casa durant tot el 2017 demostra la clara superioritat blaugrana al Camp Nou en el campionat domèstic. A més, a nivell anotador el Barça ha marcat en tots els duels de l’any (97 gols) menys en la tornada dels quarts de final contra la Juve, i ha deixat la porteria a zero en dotze enfrontaments. La victòria més àmplia de l’any va ser el 7-1 contra l’Osasuna en la jornada 34 de la lliga anterior.

La nit més màgica de l’any es va viure amb la remuntada històrica dels vuitens de final de la lliga de campions contra el PSG. El 6-1 anotat per Sergi Roberto en el temps de descompte va omplir l’Estadi d’una alegria i eufòria desmesurada per celebrar la classificació als quarts de final. El triomf contra els francesos va suposar un dels moments de major felicitat en l’última temporada de Luis Enrique en un curs que no va ser gens fàcil, ja que malauradament l’alegria es va transformar en decepció en la següent ronda de la Champions amb la desfeta de Torí (3-0), que no es va poder solucionar en la tornada al Camp Nou. L’eliminatòria contra el Chelsea serà la primera gran prova del 2018 i obtenir un bon resultat a l’anada esdevé clau veient el rendiment dels blaugrana a casa.

La desfeta en l’anada de la supercopa contra el Madrid (1-3), el 13 d’agost passat, és l’única taca en l’expedient. Els de Zidane són els únics que han guanyat al Camp Nou aquest any. Aquell dia Cristiano va ser expulsat de forma absurda, però amb aquell resultat el Madrid va deixar la supercopa virtualment decidida. Va ser un mal debut per a Valverde a la banqueta blaugrana en partit oficial. Des de llavors, però, tot alegries.

Dels tres 6-1 que el Barça ha signat aquest any com a local [Sporting, Eibar, PSG], el primer va ser contra l’equip de Rubi. Aquell dia van marcar Messi, Neymar, Alcácer, Rakitic i Suárez (2), i va ser aquell 1 de març el moment escollit per Luis Enrique per anunciar oficialment que deixava el Barça a final de temporada.

Tot i els bons resultats obtinguts, també hi ha hagut capítols tristos. Impossible oblidar el partit contra el Betis (2-0) i aquell emotiu homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes de les Rambles de Barcelona i Cambrils. Minut de silenci al marge, aquell 20 d’agost el club va encertar amb la decisió de lluir a les samarretes el nom de Barcelona. Menys encertada per a molts culers, o almenys sí més controvertida, va ser la decisió del club de jugar a porta tancada el dia 1 d’octubre contra Las Palmas (3-0), després dels lamentables incidents viscuts a Catalunya el dia del referèndum, amb la Policía Nacional i la Guàrdia Civil deixant imatges lamentables per a la història arreu del territori. Aquell 3-0, la victòria més trista.