Ernesto Valverde ha comparegut aquesta tarda en roda de premsa, just abans de l’últim entrenament per preparar l’enfrontament de demà contra el Deportivo, l’últim d’aquest 2017 al Camp Nou, i n’ha destacat la importància de sumar els tres punts, sense pensar encara en el clàssic de la propera setmana. Aquestes són algunes de les respostes que ha donat:

L’OBJECTIU D’ANAR AL BERNABÉU AMB 11 PUNTS MÉS

“L’objectiu és guanyar demà. El demés són matemàtiques. No pensem en el partit de la setmana que ve sinó en el de demà. El següent serà el clàssic, que és important, però la prioritat ara és guanyar demà”.

POSSIBLE DESCANS DE BUSQUETS, QUE TÉ 4 GROGUES

“Els tres punts són iguals en tots els casos i els més importants són els següents. Ho hem d’analitzar”.

EL RETORN DE DEMBÉLÉ

“Ell està bé, ha començat a fer més coses amb el grup però encara no ha completat tots els entrenaments. Tenim el mateix pla que teníem, i és que torni al gener. Tot el demés seria prematur i arriscar”.

EL RETORN D’INIESTA I MASCHERANO

“Som optimistes però hem d’esperar a l’entrenameent per veure-ho, tot i que en principi poden estar per al partit de demà”.

SETMANES MENYS CARREGADES DE PARTITS

“Sempre venen bé per descansar i per treure càrrega i també ens passarà de cara a l’últim partit de l’any. Més temps vol dir també més temps per preparar coses”.

RAKITIC COM A POSSIBLE RELLEU DE BUSQUETS

“És una de les opcions que tenim en la plantilla i quan ha jugat en la seva posició ho ha fet bastant bé, com contra l’Sporting de Portugal o en algun altre partit. Pot jugar en diverses posicions i també podem fer-hi jugar André Gomes o Oriol Busquets”.

EL MILLOR DEL PRIMER MIG ANY AL BARÇA

“No sé dir alguna cosa concreta. És el dia a dia, anar superant coses en un club nou, que requereix un període d’adaptació, a l’entorn, al vestidor, a una forma de treballar... Estic satisfet”.

LA SORTIDA DE MASCHERANO I EL SEU SUBSTITUT

“Mascherano està amb nosaltres i queden dos partits per acabar l’any. Apurem totes les possibilitats que tenim però parlar molt d’això, distreu

ANÀLISI DEL RIVAL

“Va començar una mica irregular i ara ha canviat d’entrenador i les sensacions que té són bones. La setmana passada va guanyar un partit molt complicat perquè els de baix pressionen, i vindrà amb la idea de fer-se fort i amb il·lusió, sabent que aquí sempre són partits difícils”.