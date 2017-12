Messi i Suárez, contra una de les víctimes preferides

17

Els aficionats del Dépor tremolen quan senten els noms de Messi i Suárez. El conjunt gallec és una de les víctimes preferides de la parella de davanters estel·lars del Barça, i avui al Camp Nou, tots dos tindran una nova oportunitat per incrementar els seus registres golejadors, agafar confiança i afinar la punteria per afrontar el clàssic de dissabte vinent amb totals garanties i finalitzar l’any 2017 amb l’alegria de superar el conjunt blanc. Entre Messi i Suárez han anotat 23 gols al conjunt gallec en els duels que han disputat contra ells en lliga des que vesteixen la samarreta blaugrana. L’argentí ha marcat 17 gols al Dépor en quinze enfrontaments des del curs 2006/07, mentre que el charrúa ha aconseguit perforar la porteria blanc-i-blava en sis ocasions durant les tres darreres temporades.

El conjunt gallec es presenta teòricament com un rival perfecte perquè Messi (14) i Suárez (7) augmenten els seus registres anotadors en l’actual lliga. A més, per a l’uruguaià seria important veure porteria per allargar la bona ratxa golejadora, ja que ha marcat en les dues jornades anteriors, i per tancar definitivament algunes de les opinions crítiques que ha rebut per el seu estat de forma, tot i que les xifres anotadores de Suárez no són gens dolentes en la competició domèstica i a poc a poc està recuperant un millor nivell.

Tot i que el passat enfrontament contra el Dépor va acabar amb derrota blaugrana per 2-1 a Riazor, els darrers anys els gallecs han estat un rival favorable per al Barça tant de locals com de visitants, en part gràcies a les bones estadístiques anotadores de Messi i Suárez en els últims duels contra els blanc-i-blaus. El 10 blaugrana ha anotat tretze gols en els darrers nou partits contra el Dépor –tan sols es va quedar sense marcar en la derrota de la passada temporada–, mentre que el 9 acumula les seves sis dianes contra els gallecs en els tres últims enfrontaments, ja que en els dos primers partits no va poder perforar la porteria blanc-i-blava.

Valverde no pensa més enllà del partit d’aquesta nit i aparcarà les rotacions per a un altre dia i les dues referències ofensives seran titulars contra un rival que arriba amb confiança després de vèncer el Leganés en la passada jornada però que sembla propici per allargar la ratxa golejadora de Messi i Suárez i per augmentar la distància respecte al Madrid i el València.