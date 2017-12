Messi i Iniesta continuen ampliant les seves vitrines

Les vitrines de Leo Messi i Andrés Iniesta, les del segon en menor mesura, continuen ampliant-se amb diversos guardons. Si fa unes setmanes l’argentí recollia la bota d’or, ahir va rebre el trofeu Pitxitxi a la Gala dels Premis Marca de Futbol 2016/2’17. No va ser, aquest, l’únic reconeixement que es va endur l’argentí, ja que hi va sumar el premi Alfredo Di Stéfano, que l’acredita com el millor jugador. “En tinc ja uns quants (5). Estic feliç de tornar-lo a rebre”, va dir Messi, que va insistir que el Pitxitxi el va guanyar gràcies a la feina del col·lectiu. “Vull agrair-lo i compartir-lo amb els companys, és un premi per al vestidor, com ja vaig dir sobre la Bota d’Or. No és el meu objectiu principal; el nostre objectiu són els títols, però si arriben guardons individuals, benvinguts siguin.” Messi, que ja suma 4 premis com a màxim golejador de la lliga –iguala Puskas– va aconseguir-lo gràcies als seus 37 gols en 34 partits.

Iniesta va recollir el premi al MVP de la selecció espanyola. Tots dos van parlar del clàssic del proper dissabte i van reconèixer que tenen moltíssimes ganes de guanyar el partit, ja que es tracta de l’etern rival i perquè ampliaran a molts punts la distància amb els de Zidane.

El FC Barcelona va estar representat en la gala, celebrada al Convent dels Àngels del MACBA, pel president Josep Maria Bartomeu, el vicepresident tercer Jordi Mestre, el vicepresident quart Manel Arroyo, el directiu Javier Bordas, el CEO Òscar Grau i Guillermo Amor.

L’Atlético Nacional va rebre el premi Jarque/Puerta per haver cedit el títol de la copa Sud-americana al Chapecoense després de la tragèdia aèria. El porter de l’Atlético de Madrid, Jan Oblak, va rebre el premi Zamora per ser el porter menys golejat, mentre que Yago Aspas, del Celta, va recollir el Zarra, que l’acredita com el màxim golejador espanyol. El premi Miguel Muñoz com a millor entrenador va estar compartit per Mendilibar i Garitano per la seva bona feina a les banquetes de l’Eibar i el Leganés. El Guruceta al millor àrbitre va ser per a Martínez Munuera.

A la segona divisió, Joselu Moreno, ara al Granada però pels seus mèrits al Lugo, es va endur el Zarra i el Pitxitxi; el Zamora va anar a parar a mans del porter del Llevant, Raúl Fernández; el Miguel Muñoz va ser per al tècnic del Llevant, Juan Ramón López-Muñiz, i el Guruceta, per a Cordero Vega.