El Barça arriba al clàssic del dissabte que ve amb els deures fets i molt bé. L’última victòria contra el Deportivo, la tretzena en setze jornades, permet al conjunt de Valverde visitar el Santiago Bernabéu amb 11 punts d’avantatge respecte al Madrid. És la tercera major distància amb què els blaugrana afronten mai un clàssic –la més àmplia van ser 16 punts, la temporada 2012/13–, tot i que els blancs encara tenen un partit pendent, a Leganés, ja que la setmana passada van disputar a Abu Dhabi el mundial de clubs. El títol, com era previsible, no se’ls va escapar, però això no treu que per als de Zidane, aquest clàssic que tancarà el 2017, sigui una altra autèntica final, ja que en cas de no obtenir la victòria, la lliga se’ls complicaria molt. Perdent, i tot i que sempre es poden aferrar a les matemàtiques, ja es podrien gairebé acomiadar del campionat, ja que el Barça s’escaparia a 14 punts, a només dues jornades d’acabar la primera volta, a falta d’aquest partit pendent dels blancs.

Per tot plegat, el Barça afronta el duel contra l’etern rival amb la tranquil·litat de saber que una ensopegada no seria traumàtica i, alhora, amb l’ambició de deixar-lo ferit gairebé de mort, almenys en la lliga. “Guanyar seria un pas més”, assegurava ahir el capità, Andrés Iniesta, que, sempre prudent, recordava també que “al desembre parlar de lligues sentenciades és molt difícil”, ja que, entre altres coses, “l’Atlético està a 6 punts”, sense amagar, però, la il·lusió que existeix al vestidor “de fer un gran partit al Bernabéu”. En la mateixa línia es va expressar Leo Messi que, com el manxec, va assistir ahir a la gala dels premis Marca, tot i que l’argentí encara va ser més contundent: “Volem guanyar aquest partit pel que això significa, pel Madrid, pel seu camp i perquè guanyant trauríem un avantatge important sobre ells, més enllà que queda molta lliga.” L’objectiu, doncs, està clar: “Seria molt maco acomiadar l’any amb una victòria en el clàssic i passar un Nadal molt feliços.” Tot i aquestes paraules, la plantilla blaugrana defuig l’eufòria i, tot i que “hi arriba bé, contra el Madrid sempre és diferent i complicat”, avisa Jordi Alba.

Qui ho havia de dir, tot plegat, fa quatre mesos, quan el conjunt blanc va passar per sobre del Barça en la supercopa d’Espanya i va deixar el projecte de Valverde immers en un mar de dubtes. Amb el temps, la truita s’ha gira i els blaugrana, invictes des de llavors, han anat creixent a través sobretot de la solidesa, fins a convertir-se en un equip del tot fiable contra qualsevol rival i en un ferm líder, tant en lliga com en Champions. Tot el contrari que el Madrid, que ja ha encaixat tres derrotes, dues en el campionat domèstic, en què ha cedit 14 punts per només 6 dels blaugrana, i una en la màxima competició continental. Les conseqüències són la quarta posició que ocupen ara mateix en la lliga els de Zidane, que s’aferren a un triomf en el clàssic per tornar a enganxar-se en la lluita pel títol, i el segon lloc en el seu grup de Champions, que l’obligarà a haver de disputar la tornada dels vuitens de final lluny del Bernabéu. Davant d’aquest guió, però, el Barça no se’n refia. “S’ha de continuar en aquesta línia per arribar a l’abril i al maig amb els objectius a tocar. Ara el major repte és no baixar el ritme”, sentencia Iniesta.